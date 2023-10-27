加入最愛專欄 收藏文章

在之前的文章中，我已提供了如何從股份合併、送紅股、以股代息、賺取價差，以及透過互相交換股份去取得碎股，今次就和大家談談，如何在供股時取得碎股。由於現時供股規則頗為複雜，故讓我先說明一下供股的方式。

上市規則在2018年7月後修改之前，股東在供股上除了可以認購本身配額，也可以額外供股，但在2018年7月後，供股規則有所修改，簡單來說，上市公司可以選擇原有的方式，或者僅讓小股東認購本身配額，不給予超額配權。在認購本身股份後餘下沒有人認購的股份，則給予按配售代理在市場上出售，股東可至配售代理認購相關股份。若配售價高於供股價，則100元以上的差價將給予足額補償，100元以下則充作手續費，不會有任何補償。

股價高於供股價應沽出獲利

按照過往的機制，若對股價在供股後無信心，但又恐怕日後股份合併，所以想認購足夠碎股的話，假設你持有一手股份，供股的配額卻不足一手，則可以不動用全部認購配額股份的權利，而是僅認購約100股股份，並拋售原來持有的一手股份。若你看好供股後的短期股價表現，但又看淡股價長期表現，則可以考慮認購所有配額之外，再認購額外供股股份，令到合計總數能夠湊夠完整的手數後，還多出約100股碎股。無論供股是否有超額，若股價較供股價高，則沽出完整手數的供股股份套利，留下碎股即可，這就可以賺錢之外，也可保留股東地位，屬於一舉兩得。

然而，在新機制下，若仍然有超額供股安排，則按照上述做法則可。但若沒有超額供股，按照上述持有一手股份的假設，供股配額數量不足一手，相信僅僅需要碎股，則參加供股100股，並把手上的一手股份沽出即可。

至少保留100股碎股

至於為何一定要額外多供100股碎股，主要是基於非財務重組的合併股份，鮮有100合1以上的供股，所以在合股之前保留100股左右，相信已經足夠在合股後以最低成本保留股東地位，方便日後進行各種操作。

至於沒有超額供股的股份，因為不是從小股東的角度著想，故通常也不是甚麼好的股票，或是一些方便日後「唱高散貨」而集中股權的股份，這類股份應盡快沽出，或僅持有足以維持股東地位的股數，並盡量利用其他方式獲取股東福利，賺回成本，才是較佳策略。







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載