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上一篇提到碎股其實是有一定利用價值的，只是很多人忽略了。當然肯定會有人問，究竟有些甚麼方法可以取得碎股呢？

以我為例，多年來透過不同方式不斷吸納碎股，所獲得的股票數目相信已超過1000隻。因此我想多花一點筆墨，寫寫取得碎股的途徑，希望大家會喜歡。今次先說一些較為容易獲得碎股的方法。

1）股份合併：據我分析，很多年資達20年的碎股黨初時獲得碎股，並參加股東會的原因，大多都是因為股份合併。

由於在股份合併前，股價均不足0.1元，加上每手股數通常都是數千股，使每手股數價值極低，可能只有數百元。由於合股時，港交所上市科要求上市公司嚴謹執行指引，需要改變至每手股份價值在2000元以上，加上要使每手股數較不容易變成碎股，合股才會獲得批准。

這就導致原來的一手股份，因為以上股本重組而變成碎股，令股份變得難以出售或者需以較低價才能出售，令他們當時極為不滿，故參加股東會以表達他們的看法，後來竟然發現股東會派發不俗的禮物，於是開始踏上資深碎股黨之途。所以我總是認為「天無絕人之路」。

2）利用以股代息或者分發紅股獲得的股票：至於有些擁有巨額資金的股東，則會有其他不同的遭遇，至於他們當初獲得碎股的方法其實也不是很特別。

最初，這些股東可能都持有一手或以上的股份，但後來因為公司分派紅股，但紅股的派發比例較小，例如煤氣（00003），通常都是「5送1」、「10送1」或者「20送1」等，所以導致他們手上得回來的紅股均是碎股。由於這些股東會在一般時候均會派發禮品，所以有部分人士均會委任親友出席，但有時因為委任實在太過麻煩，正如上篇文章我提及的，為了「一勞永逸」，不用填寫更多的授權書，於是他們會把這些碎股轉讓予親友，以方便他們參加股東會，這就形成了以家族為本的「碎股黨」集團。

今次只是初步解釋了碎股黨最基本的做法，但其實有更多複雜的方法，下期再續。







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