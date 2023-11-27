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上一篇，我提出「高息股」有6個定義，並講述了首3個從上市公司、管理層及股息率方面定義，另外3個對「高息股」的定義，均可在財務報表上找到，只是多為人所忽視。這一篇，我會慢慢向大家解釋，令讀者對高息股有較全面的認識。

4）業務穩且保持盈利及現金流

由於像我這些以收取股息為生的人，需要有足夠穩定的現金流去應付日常生活所需支出，故有穩定的股息收入非常重要。上市公司要持續派發股息，就需要有穩定的業務，以獲取盈利及產生足夠的現金流。個人認為，派息的金額大概相當於盈利或自由現金流的50%左右，這是一個合適的比例，所以有長期盈利且穩定的記錄，對於一隻高息股而言極之重要。

5）坐擁巨額現金及投資

股息並非「無源之水」，而是必定有源頭的，若果一間公司沒有穩定的業務，從而帶來穩固的盈利及現金流，就難以持續派發高股息。投資者需要留意，公司手上的流動資產是否足夠其維持高派息。若果上市公司有派發5年高股息也用不盡的現金及投資，也可以稱為「高息股」。相反，若然擁有巨額現金及投資，但派息仍然非常低或者不穩定，這類上市公司也需要留意。日後我會加以解釋及提出應對方法。

6）沒有高槓桿貸款

高息股的股息率亦會隨時間而改變，在過去十多年的低息期，很多上市公司都會利用低息環境進行財務工程，把一些穩定但較低回報的資產，利用高額貸款來壓低佔用的本金，然後包裝成不同種類的高息資產上市，例如房地產信託基金、商業信託等，這除可令大股東得以在高位套現之外，也可保留股權留待日後升值時再套現。

然而，環球利率在最近兩年持續上升，令這些利用高額借貸的公司利息成本大增，或亦導致可分派的股息有所減少，令到這些財務不太穩健的公司，派息能力大減，這類公司也值得留意。內房及金融業也屬於高槓桿行業，因此這類股票只宜適度持有，不應維持高比重。

整體來說，一隻好的高息股，除了管理層表現優秀且願意分享成果，投資者亦要長時間留意公司表現，其業務的利潤、現金流及資本結構也需要較穩定及健康。即使在某個時段，部分股票可能會派發高息，但不可能稱為「高息股」，只能稱為「假高息股」，至於如何分辨「真高息股」及「假高息股」，下期再談。







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