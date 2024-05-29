美國債務擴張的背後購買力

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據《彭博社》最新數據，截至今年4月份，美國政府整體債務達至34.6萬億美元，較去年底增加超過6000億美元，續創歷史新高。事實上，自從美國總統拜登在去年6月份簽署提高國家債務上限的法案而成為法律後，美國政府債券在去年6月單一月份便增近9000億美元至32.3億美元，隨後再逐步增加至現水平。



美國國債增長速度之快固然令人憂慮，但是近年隨著日本及中國等美國國債最大的持有國有減持的趨勢，再加上美國國債最大的持份者美國聯儲局亦從去年中以來進行縮表，且一直大額減持美國國債。那麼，投資者或者感到好奇，是甚麼市場力量消化了如此大規模的新增美國國債？

（Shutterstock圖片)

對於這個問題，我們不妨先了解美國政府債務的架構。整體上，美國政府債務分開兩部分，一為公共債務，這部分債務佔美國國債總量比例接近七成，主要為美國聯儲局、其他國家或地方政府，以及美國國內外投資者所持有；第二部分為內部債務，這部分佔比約為三成，它主要是指美國財政部對其他聯邦機構的帳面欠債。長期以來，美國國債大幅增加的部分主要在於公共債務，反而內部債務總量一直維持在相對穩定的水平。因此，市場對美國國債最大的消化力也源自公共債務市場。

公共債務市場中，最大單一持份者聯儲局所佔公共債務比例接近18%，但它一直成為去年以來最大的沽售者；至於持有美國國債最多的兩個主權國家，日本在過去三年的持有規模下降了527億美元，中國更大幅減持了3330億美元，減幅達30.3%，那為甚麼還能支撐美國國債規模不停擴大？

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事實上，雖然近年投資者聽得較多的是日本、中國大陸、香港、巴西等減持美債，但其實近年西歐不少國家是大幅增持美國國債的，特別明顯的是英國、加拿大、法國及盧森堡等，單是這四個國家，在過去三年已大幅增持美國國債近8233億美元，足以彌補日本及中國大陸的減持數量。這是第一個原因。

但美國國債規模持續擴大，最主要的原因是市場參與者之中，不論是聯儲局或者其他主權國家，均非絕對主力。美國國債市場最大的參與者是分佈在全球各地的投資機構及個人投資者。過去隨著環球利率大幅上升，國債孳息率亦跟隨大幅向上，吸引力自然增加，從而吸引了不少私營機構投資者持有以收息，或作對抗通脹用途。這才是目前美債規模仍在擴大的核心原因。













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