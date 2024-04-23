WhatsApp騙案 | 網上帳戶騎劫案急升！受害人難察覺？2024首3月超過800宗、最大一宗損失約149萬！同場加映最新另類詐騙手法：騙徒假扮高價回收舊衣物、學校職員騙財

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早前，警方指出WhatsApp帳戶騎劫情況在近三個月再有上升趨勢，在2024年首3個月已經有超過800宗。這情況真的相當誇張，所以今次連同WhatsApp帳戶騎劫個案，會再告訴多2種類型的騙案，大家識認多一些，對騙徒的防範也會多一些！

騙案│1. WhatsApp帳戶騎劫騙財

近日，警方指出網上帳戶騎劫案在2024年首3個月一共有864宗，分別是1月的99宗、2月的207宗及3月的558宗。所以大家可以看到首3個月網上帳戶騎劫案已經急升，損失金額超過2,000萬。而網上帳戶騎劫案大部分都在WhatsApp上發生的。所以今次和大家講講WhatsApp帳戶騎劫案是怎樣的一回事！

很多時騙徒會先發送含有釣魚連結的短訊給大家，用盡方法去騙大家連結到假網站，在用戶被騙取電話號碼及驗證碼後，就可以登入大家的WhatsApp帳戶。但騙徒並不是向事主出手，而是向事主的朋友、親友進行詐騙。今年最大損失的一宗網上帳戶騎劫案件中，騙徒成為騎劫了一位商人WhatsApp帳戶，之後再發訊息給事主的商業伙伴，要求支付一筆業務的款項，最後成功騙取19萬美元，即約148.9萬港元！

圖片來源：Unsplash @Markus Spiske

圖片來源：Unsplash @ Asterfolio

而騙徒在Send出訊息後，會把訊息封存、刪除詐騙信息、關掉通知功能等，所以大家同時使用WhatsApp未必會可以第一時間在介面上發現自己的帳戶有問題，要通過其他朋友、親友告知，才會知道出事！

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