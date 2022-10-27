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10月25日歐洲時間，荷蘭天然氣即時交易價格出現了負值，這是繼上次石油價格出現負值後又一次奇景。價格只維持了非常短暫的時間就出現反彈，但是和人們印象中的歐洲能源危機相比卻顯得格格不入。究竟發生了甚麼？

簡單來講，就是太多天然氣運往歐洲，歐洲的天然氣港口基礎設施不勝負荷，運氣船嚴重壓港，甚至出現有船到了歐洲，然後轉運亞洲的消息。既然卸貨、倉儲和運輸都有問題，不如跳樓大減價處理出去。這次出現負價格的是現貨價，一小時後卸貨的，並非主流價格。主流成交在期貨市場那裏。現貨價格反映的是，世界上七成的天然氣船不是在歐洲等待卸貨就是趕往歐洲的路上，基礎設施出現了瓶頸。明年3月交割的氣價當然不是這樣的。

（shutterstock）

不過荷蘭TTF一個月的期貨指數，也跌破了100關口，已經貼近俄羅斯進軍烏克蘭時候的水平。究其原因，第一，普京徹底切斷對歐供氣，俄羅斯在市場的話語權也就沒有了。第二，經過一輪搶購，歐洲各國的天然氣儲備已經普遍上升到90%以上（去年這個時候百分之八十幾）。第三，今年秋季歐洲的氣溫比平時暖和，市場懷疑冬季也不太冷。第四，各國推出很多節能措施，不少工廠停工，經濟也不好，需求比預期少了。

普京斷氣這招，看來不奏效，搬起石頭砸了自己的腳，斷了自己的財路，也把市場拱手讓給了美國。

本文為個人觀點，不代表作者所在機構的立場，並非投資建議或勸誘。







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