加入最愛專欄 收藏文章

利物浦上季衝擊四冠王，最終僅得兩冠兩亞，但已經足以載入史冊。面對曼城繼續補強，後又有車路士和熱刺等追兵，利物浦能否保持強勢，端看增兵。果然，休賽季剛開始，利物浦就以破球會紀錄8500鎊羅致賓菲加射手紐尼斯，就看出球會的雄心壯志。

利物浦在2015年10月邀請到高普執教，至今7個年頭，從2015年以60分的積分排第8，到上季93分奪得亞軍，甚至還曾經以99分獲得過英超冠軍，紅軍何以能夠不斷進步？有四個因素是球隊成功的關鍵。

第一個當然是請來高普擔任領隊。

從60分到99分，過程並非一蹴而就，最初兩年也曾經歷過只能爭四，無緣獎盃的局面。但高普確有妙方，不但打造出一套贏波方程式，更重要是激起球員的鬥心。

也因為看到利物浦的潛力和雄心，高普今年4月正式續約，將會執教至2026年。高普一日在位，利物浦就一日都會保持實力。

高普為利物浦奪得過英超冠軍、歐聯、足總盃、聯賽盃、歐洲超級盃和世界冠軍球會盃。7年時間贏盡各大錦標，除非高普自己要走，否則利物浦怎會不留？（圖片由作者提供）

第二個因素是管理層支持。當聘來了對的人，管理層當然要做對的事。

自從高普出任領隊，利物浦管理層就按照高普的要求不斷改善球員結構，包括以破球會紀錄買來的雲迪克，奠定防守基礎；如今又再以破紀錄的轉會費買來紐尼斯，有望成為最重要的一塊拼圖。

紐尼斯是烏拉圭人，有分析認為他如同卡雲尼和蘇亞雷斯的混合體，頭頂腳踢皆能；加上蘇亞雷斯當年在利物浦深受愛戴，紐尼斯有望成為球迷新寵。（圖片由作者提供）

雖然利物浦管理層在續約球員上做到未及妥善，例如文尼因為感到不獲重視要離開、沙拿至今還未談妥續約條件等，但在買球員上，管理層的確對高普提供了足夠的支持。

有好領隊，加上有管理層支持，買賣球員自然是另一個成功關鍵。

從收購文尼、沙拿、羅拔臣，再到艾力臣比加、韋拿杜姆、雲迪克，然後是近年的艾簡達拿、祖達、高拿迪，上季中的迪亞斯，除了雲迪克，其餘幾乎全部平價買入，證明了高普眼光非常獨到。

高普的買人策略非常簡單，就是年輕和有活力，除了艾簡達拿，高普買的都是20-23歲左右的球員，一來可以有時間學習他的體系，二來能夠作為長遠計劃，保證未來多年有完整班底。（圖片由作者提供）

最後一個成功因素，是很多球會的缺乏的，就是名宿和球員的全面支持。

當曼聯近年成績倒退，球隊名宿往往就會跑出來批評現役球員，不論是誰都有意見；球迷也往往毫不客氣，對球員人身攻擊，甚至惡意批評。

但這種情況絕少出現在利物浦身上，可能是因為利記過去30年都是underdog，近年的成功得來不易；也可能如同球會會歌一樣，you will never walk alone，不論名宿和球迷都會與你同行。

這種精神感染力，支持著每一個職球員。

利物浦是否已到巔峰？在高普續約、球會積極買人之後，所有圍繞利物浦的陰霾都一掃而空。

能否挑戰曼城成功？撇除傷病和意外，利物浦仍在頂峰，有時勝負只在一瞬間，未來2至3年，英超相信仍是利物浦曼城之爭。

轉會焦點

盧卡古一心重返國米，不惜減人工。全季只有8個英超入球，加上與杜曹戰術格格不入，離隊只是時間問題。但離開不代表盧卡古不好，他在國米如魚得水，證明他有能力，在車路士失色，可能只是這個地方不適合他。（圖片由作者提供）

有傳法蘭基迪荘已經同意加盟曼聯，此子攻守兼備，有技術有組織力，正是曼聯所需，但踢法偏向柔弱，能否適應英超硬朗踢法則是後話。（圖片由作者提供）

曼城有意羅致白禮頓左閘古古列拿，此子有個特別？原來他是巴塞青訓出身，去年才轉投白禮頓，即協助球隊大躍進，踢了38場，貢獻65次清波、4個封阻、30次攔截，更有1個入波。如果成事，簡些路可以兼任左右閘，又有專職右閘的獲加，靈活度更大。（圖片由作者提供）

又是白禮頓，今次是熱刺有意買入其中場比蘇馬，希望增強中長掃蕩和防守。這是繼免費簽入比列錫和門將費沙科士打後的第三簽。（圖片由作者提供）







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動