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炎炎夏日，每天氣溫都高達30度以上，想信大家都和編者一樣，現在連假日都不想出街，只想留在家中嘆冷氣！在家時間變長，難免總會心癢癢想為家中佈置搞搞新意思；機會嚟啦！日本家居品牌Francfranc夏日感謝祭再次開催，編者為大家整合了一系列精選產品，立即bookmark好就出發掃貨啦！

由即日起開始，Francfranc超過 1,600 款精選家具及地毯、家居飾品、餐具杯碟、個人美容護理產品、寢具及布藝產品等 7折起發售，部分指定家品更低至半價！Francfranc更加碼推出限時優惠，包括精選正價傢俬及地毯85折、精選正價及減價家居用品買4件額外95折、6件額外9折以及購買傢俬或地毯 滿$3,000享免費送貨，好吸引！

除此之外，於網上商店購買家居飾品折後淨價滿$300或購買家俬折後淨價滿$ 3,000亦可即享免費送貨優惠，安在家中都可以happy shopping啦！

即睇Francfranc夏日感謝祭精選產品：

FRAIS Handy Fan手提風扇

（White／Mint／Gray／Marble Blue／Marble Purple／Marble／Pink）

原價$168｜優惠價 $134

FRAIS Mini Fan 迷你風扇

（White／Mint／Gray／Pink）

原價$ 138｜優惠價 $110

SIF Vented／Dual Oval Hair Brush 髮刷

原價$150／$180｜優惠價 $120／$144

FUWARO Sleeping Mat 清涼觸感睡墊

（Solid Gray／Solid Pink／Classic Flower Gray／Water／Flower／Solid Blue／Solid White／Lemon）

原價$650｜優惠價 $520

FUWARO Long Cushion 清涼觸感長抱枕

（Solid Gray／Solid Pink／Classic Flower Gray／Water／Flower／Solid Blue／Solid White／Lemon）

原價$450｜優惠價$360

LUFTY Room Fragrance 房間香氛

（Black／White）

原價$240｜優惠價$192

BICOLOR Cooking Pot 輕量鍋

18CM（Gray／Pink）

原價$298 ｜優惠價$208

OPAL Shell Mug & Plate

茶杯與碟禮盒套裝

（Purple／Mint／White／Pink）

原價$200｜優惠價$140

CALIN Floor Chair座地椅

（Pink／White／Brown／Gray）

原價$480｜優惠價$384

GEMME Stool凳子

（GrayxGreen／GrayxPink）

原價$600｜優惠價$480

Francfranc地址：

銅鑼灣Fashion Walk京士頓街8號B舖地下及1樓全層

T：3583 2528

九龍尖沙咀彌敦道63號 iSQUARE 國際廣場101 - 102號舖

T：3102 0730

中環德輔道中173 號Nan Fung Place 1樓37號舖

T：3425 4728

太古太古城18號太古城中心210號舖

T：3427 3366

九龍奧海城2期地下G59 - 60號舖

T：2673 4388

沙田鄉事會路138號HomeSquar 110 - 112號舖

T：2977 7282

將軍澳唐賢街9號PopCorn G10號舖

T：2662 0656

元朗形點一期店1079 號舖（POP UP）

T：6856 1988

網上商店：按此







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