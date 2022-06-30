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很明顯，Leon是吃這行飯的，他的效率、眼神、笑容都發放著這訊息。

那種樂在其中、細緻但輕鬆的態度，令你覺得：他沒有辜負了這個繁華都市。

在盛夏的夜宴之間、在蘿蔔灌漿和糕燒三寶之間，我感受到：他把酒店的服務，帶到了酒家。

原來他真是出身於超五星級酒店！

（圖片由作者提供）

從他憶述時的興致高張，你可以感受到他是多麼回味那「瘋狂」而精彩的歲月，服務地域不限於香港。

他當時任酒店貴賓的personal butler（私人管家），他說曾接待過日本天王和巨星鉅富。

名人首富喜歡開派對，其中一個party可謂別開生面：

總統套房鮮花滿瀉、香檳流瀉。而代替衣香鬢影的，是膚光花影，因為來賓沒穿衣服！而且清一式是男的，還是很有觀賞價值的俊男或猛男。

私人管家穿著畢挺西裝、結著煲呔，感受到一室都是皮膚的溫度、肌肉的線條，那些人來回走動，帶著不同的古龍水香味、幌著香檳的泡沫，這真是個不一樣的伊甸園。

主人見他面有驚訝之色，滑行至他面前說：

“Don’t worry! You’re not my cup of tea !” （「別擔心，你不是我杯茶。」）然後拋下一個媚眼滑開了。

管家師兄的體驗則不只觀賞。有貴客要求他帶隊去「中國城」，他翌日洋洋得意地向同事描述煙花艷事，結果被酒店炒了！

不過私人管家並非每天都活色生香的，也有「委屈」的時候。有位超級富婆入住超豪套房，住了幾天，對他說：

「我有一個問題，我穿的都是很名貴的絲質內褲，我不想送去洗衣房，怎麼辦呢？」

於是他變了「人肉洗衣機」。

這種五星級服務人才有甚麼相學特點呢？

一、皮膚靚：善解人意，能預見別人需要甚麼。

二、眼神中度：即不尖銳、但有焦點，反映出沒有太大野心（否則是要別人服務自己啦），但有很多辦法（因為客人的要求五花八門）。

三、鼻子大小適中：太大自尊心過強，不會屈居人下；太小則個性內向，不善溝通。

四、圓顴：這種人比較樂觀、和氣、有趣、比起顴骨尖削外露的人，可親可愛得多了，他們講求趣味和新鮮，所以會以愉快的心情迎接多變和挑戰。

無論你是挑選工作、或選拔人才，都可以參考以上特徵。

「我每天工作十五小時，但我滿心歡喜。」他說。

我很高興在普遍抱怨的社會中，遇到這股愉悅的清流。原來要令人快樂，首先是要愛自己的工作。







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