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早前「 豬肉檔AK 」拍了人生首個波鞋平面廣告，廣告中威威戴著口罩在豬肉檔前擺甫士，型格十足，令一眾「威威豬」冧爆。

人紅自然是非多，威威不斷被網民起底，更有傳他是黑社會成員，負面新聞愈翻愈多。然而有不少忠實粉絲力撐威威，認為人誰無錯，只要能改過自身，大家應該給予他機會。

雖然威威不斷被翻出黑歷史，但似乎對他沒有多大影響，更連續接拍了幾個廣告，其中一個是為 Life Nutrition 益生菌作代言，並除口罩以真面目示人。廣告播出後，網民反應兩極，有人認為威威除了口罩後更靚仔，像明星羅志祥，十分有型；不過亦有人看見他的真面目後，令幻想破滅，還說他似個大叔。

（影片截圖）

對於廣告商而言，威威除口罩後靚仔與否還屬次要，他們最注重的還是廣告能否提升品牌形象，加強消費者信心，從而增加銷量。一般而言，廣告商大都喜愛找形象健康的藝人作代言，避免有負面影響，尤其保健食品對代言人的聲譽更加注重。

今次 Life Nutrition 廣告中威威除口罩現真身，無疑可引起話題，短期內提升產品知名度，但除此之外，威威對產品實質的幫助有多大呢？

（影片截圖）

Life Nutrition 益生菌廣告：







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