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（欲知前事，請看職場攻防技倆｜用「偽真理」批評同事！表面做好件事，實為裝犀利、踩低同事？）

「麻子開會時打電話給我說，把那個發行安排事宜的議程延至會議後討論。」高佬說時也有點氣。他說，過去一個月，不斷催促麻子把他口中「可以24小時把雜誌運送至全國各省任何銷售點的物流公司」的聯絡給他，麻子都推說忘了卡片放在哪兒，又說找不到相關的人，總之是在敷衍。

根據原先議程，這次內地發行會議由他和麻子跟進此事。高佬預計會說他做了一個統計，就是在我們設有幾百個銷售點的主要城市，把最top的十家物流公司運送能力作比較，發現根本沒有一家可以做到24小時內把物件送至全國各省。當然，今天情況已經不一樣了。

至於現在情況，就要等待麻子提供相關聯絡，看看有哪家公司像他說的可提供24小時送貨的服務承諾。高佬預備了一個excel file，在開會前一天送到麻子的秘書那裏。

麻子肯定在開會前才發現有此一議程，又發現了那個 excel，故急不及待打電話給高佬，說在會議上不說，留待會後再議。高佬是麻子下屬，他無理由反對。問題是把此議程抽走，高佬便沒法跟進此事，沒法解釋小部分產品不能準時運送至一些銷售點的原因。

麻子借勢踩了下屬高佬，乘勢抬高自己。老闆和一些同事都以為他有多大能耐，亦認為高佬辦事不力，卻原來麻子根本不認識甚麼物流公司。他懂得玩這種遊戲，先爭取機會說了，得了讚賞，然後讓時間沖淡記憶，若發現事態不跟自己的意願發生時，便扼殺於萌芽階段。縱使有人或老闆記起，他只輕輕一句：「我正和高佬跟進事件。」便可蒙混過關。

此等老掉牙的把戲，是每次會議的必備項目，不必獨家欣賞。







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