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香港生活節奏急速，除了行路快、食飯快，連工作也要夠快……相信不少打工仔在工作上也會經常遇到大壓力的情況，近日有美國調查有關全球工作壓力指數的調查結果，發現香港力壓日本、韓國等地，成為東亞地區之冠！

53%香港打工仔表示大壓力！

美國調查機構Gallup Pol近日發表《2022年全球工作場所調查報告》，報告中的「全球工作壓力指數」指出創下新高，有44%的受訪打工仔都表示每天正承受巨大壓力！以地區劃分的話，東亞地區的壓力指數更是全球之冠，有高達55%指在上班時會感到大壓力。

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報告一共調查了6個東亞地區，當中包括中國大陸、香港、蒙古、台灣、日本以及韓國。在6個地區之中，香港的工作壓力指數最高，有近53%的受訪香港打工仔表示有壓力，而工作壓力指數最低則為蒙古，只有18%。

6大東亞地區工作壓力指數排名

1. 香港：53%

2. 中國大陸：50%

3. 日本：43％

4. 韓國：38%

5. 台灣：33%

6. 蒙古：18%

除此之外，是次調查亦整合了各地打工仔的「日常憤怒」、「日常焦慮」及「日常悲傷」三方面指數，香港同樣為6個東亞地區之冠，表示經常憤怒的有25%、經常焦慮有40%，而經常悲傷則有18%，可說是樣樣No.1！咁多位打工仔，你們又同意嗎？

東亞地區打工仔日常憤怒排名

1. 香港：25%

2. 中國大陸：18%

3. 韓國：17％

4. 日本：15％

5. 台灣：12%

6. 蒙古：11%

東亞地區打工仔日常焦慮排名

1. 香港：40%

2. 韓國：36％

3. 蒙古：35%

4. 中國大陸：32%

5. 日本：30％

6. 台灣：15%



東亞地區打工仔日常悲傷排名

1. 香港：18%

2. 蒙古：16%

3. 韓國：12％

4. 中國大陸：12%

5. 日本：11％

6. 台灣：4%







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