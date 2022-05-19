藝術家鄺詠君：死亡或許是一段相濡以沫的經歷，在恐懼之中得到無形的救贖

在2017年日劇「四重奏」中，由滿島光所飾演的角色世吹雀，曾這樣形容自己的夢想：「我想住在被窩裏，還有在房間裏──我自己的房間裏，有迴轉壽司。」鄺詠君是一位享受獨處的香港藝術家，鍾情於到處發掘佳餚的她，或許也會想要過著世吹雀的理想生活。從前人們都愛看著迴轉壽司運輸帶的轉動，守候著自己喜愛的壽司到來。直到迴轉壽司列車出現以後，人們免卻了漫長的等待，心無旁騖地挑選著自己的食物。自從近年「廚師發辦」（Omakase）的一種無菜單料理在香港開始流行起來，人們就再也不需要等待和作出選擇。在這一個似是沒有選擇的時代，也許大家所追求的是一份無關痛癢的驚喜。

鄺詠君於2012年前所創作的作品都是透過分析社會事件及水果在不同階段的形態，以一種幽默和細膩的方式，來回應自己所感興趣的議題。這一種由外而內的表現形式，就像是一位從運輸帶上挑選食物的客人，都是透過觀察和等待而去決定自己的創作主題。自2012年迄今的作品，藝術家改變了自己的觀察角度，抽絲剝繭地以自己內心的恐懼而去創作。她的創作過程蛻變為一種由內至外的形式，面對與克服在於精神與心理上的掙扎。在一段「廚師發辦」的關係之中，鄺詠君是一位蒙在鼓裏的客人，但同時亦是一位瞭如指掌的廚師。

荒謬與幽默的「觀察時期」

熱衷於社會議題的鄺詠君，在2008年以新聞報道作為題材，創作了一系列帶有滑稽意味的多媒體作品。其中屬於「春運會」（Sport day）系列的水彩畫作，藝術家取材自早年一名男子於公園內，懷疑使用仰起坐鐵板自瀆的報道為藍本，從而構想多個使用康樂設施進行淫褻行為的可能性。於2010年的重製版本中，鄺詠君設計出猶如指引牌一般的模板，再以噴漆塗製在鋁板上。她以幽默的方式，來回應著社會上的荒謬性。

鄺詠君於同年開展了兩個以水果和它們表面上的霉菌為主題的水墨與壓克力彩作品「Fruits are born to be food」及「Mold」。她透過觀察水果的生長與變化，來剖述生與死之間的過程。仍然在香港中文大學修讀藝術的鄺詠君是一位坐在迴轉壽司運輸帶面前的客人，一直都透過觀察身邊所發生的事物作為創作靈感，她逐漸確認了自己對於生死議題的執迷。這一系列可以被歸納為「觀察時期」（2008年至2011年）的作品，鄺詠君選擇了由外而內的方式，從盛載著新聞事件及水果的運輸帶上，引首以望靈感與題材的到來。

生與死的「透徹時期」

西蒙．波娃（Simone de Beauvoir）在著作「一場極為安詳的死亡」（Une mort très douce）中，寫下對於死亡的看法：「所有人都終將死去，但對每個人而言，他的死亡皆是一場意外，即使他明瞭並同意死亡將至，死亡仍然是一種不合理的暴力。」在2012年的畢業展覽中，鄺詠君創作了一張壓克力彩與炭筆的作品「Cycle」，以紀念於她農曆十歲生日時逝去的哥哥。它可以被視作為一張屬於創作轉捩點的作品，以一輛駛往內心的列車的形象，帶領藝術家透徹埋藏於心裏的恐懼。她在「觀察時期」創作的水果與霉菌系列，都是在觀察著物件的生死過程。然而她在「Cycle」所呈現的主題是哥哥短暫的一生，鄺詠君亦從早年的「觀察時期」逐漸過渡到透徹內心的「透徹時期」（2012年至2013年）。

延續早年的水果主題，香蕉在「Cycle」裏的展示方式，卻與之前所描繪的水果不一樣。它是在正熟的時候，被恣意地切割下來的。死亡是一雙沒有節奏感的手，握在手中的刀子總是在錯拍的時候，切進人們的生命中。出生是為著死亡，但是死亡又是為著甚麼？在畫作中的左下方，鄺詠君以移印的技巧，在畫紙上印下了兩組代表著她的出生及哥哥逝世的日期。這一場「不合理的暴力」讓鄺詠君透徹著自己的內心，反覆地思考著自己的生存意義。死亡或許是一段相濡以沫的經歷，在恐懼之中得到無形的救贖。