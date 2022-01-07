大國博弈

世紀大流行走過一周年，曾是風眼中心的美國，隨新總統拜登上台「重新站起」；第二大經濟體的中國憑舉國體制，防控、疫苗同建奇功，經濟強勁復甦艷羨全球。



不過，當今世界「最重要」的中美關係，並未因「狂人」淡出而破冰重啟，兩國交手或對峙的領域更從特朗普時期的貿易、科技，全面擴展至人權、氣候、疫苗、太空……香港、台灣、新疆議題同升級至中西價值觀對壘的最前沿。



面對美國一手跟歐盟關稅戰休兵，擬矛頭共指中國；一手拉攏日印澳「四方安全對話」，並集結北約盟友赴南海宣示「航行自由」，全面對抗--大國博弈烽火連連、戰雲四起，每個人都在見證歷史。