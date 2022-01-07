美國檢察官據報建議放棄起訴涉間諜案ＭＩＴ華裔教授
《經濟通通訊社１７日專訊》美國麻省理工學院華裔教授Ｇａｎｇ Ｃｈｅｎ（譯音陳剛）被指向能源部申請資助時沒披露與中國政府關係，被美國政府拘捕和起訴。路透引述知情人士稱，美國檢察官將建議司法部，放棄起訴被指申請聯邦資助時隱瞞與華關係的麻省理工學院（ＭＩＴ）華裔教授。 根據報道，多名知情人士透露，對2022年01月17日
美參議員欲立法禁止國防合約承包商使用中國稀土
《經濟通通訊社１７日專訊》據《路透》報道，美國參議院將由共和、民主兩黨議員提出法案，要求在２０２６年之前，強制禁止國防業務承包商購買中國稀土，並利用國防部來建立戰略礦物物資常備庫存。 這項被視為美國為遏止中國近乎掌控稀土行業的最新法案，名為「２０２２年恢復重要能源及本土稀土安全庫存法案」，由美2022年01月17日
傳美國將與盟友於冬奧期間軍演，中方籲按決議休戰
《經濟通通訊社１４日專訊》北韓半月內兩度試射高超音速彈道導彈，美國拜登政府周三（２３日）首次頒布對朝制裁，朝鮮半島局勢再度緊張。美韓日三國國防部周四舉行視像會議商討一致行動。北韓則於今日警告，會對美方做出「強力和適當」的反應。 對於有消息稱美國可能於北京冬奧會期間同盟友在中國周邊軍事演訓的傳聞2022年01月14日
中國與美國達成協議，春節前後釋放石油儲備
《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述消息報道，中國將在２月１日春節前後釋放國家戰略儲備中的原油，這是與美國及其他主要石油消費國協作降低全球油價計劃的一部分。 消息人士稱，中國在２０２１年底同意釋放原油，具體釋放規模取決於油價水平。若油價高於每桶８５美元時，將釋放較多石油，若油價保持在７５美2022年01月14日
去年美元計對美出口增２７﹒５％，進口增３２﹒７％
《經濟通通訊社１４日專訊》海關總署最新公布的數據顯示，去年１２月，以美元計中國對美進出口７﹒３５萬億美元；其中，出口５﹒６４萬億美元，進口１﹒７１萬億美元。以全年計，２０２１年中國對美進出口７５﹒５６萬億美元，同比增２８﹒７％；其中出口增２７﹒５％，進口增３２﹒７％。 以人民幣計，２０２１年，2022年01月14日
中國去年對美國進出口４﹒８８萬億人幣增２０﹒２％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》海關總署公布，２０２１年，中國對美國進出口４﹒８８萬億元（人民幣．下同），增長２０﹒２％。 海關總署表示，２０２１年，對「一帶一路」沿線國家進出口增速更快。中國前五大貿易夥伴依次為東盟、歐盟、美國、日本和南韓，對上述貿易夥伴進出口分別為５﹒６７、５﹒2022年01月14日
劉鶴視像會見法國總統外事顧問，就中歐合作交換看法
《經濟通通訊社１４日專訊》中央政治局委員、國務院副總理劉鶴應約以視像形式會見法國總統外事顧問博納，雙方就中法、中歐經濟金融合作以及全球抗擊疫情、Ｇ２０財金議題、氣候變化等交換看法。劉鶴表示，中方高度重視中法關係發展，願同法方一道落實好兩國元首達成的重要共識，持續推進雙方務實合作。 官媒《新華社2022年01月14日
德國網安監督機構：無證據表明小米手機具有審查功能
《經濟通通訊社１４日專訊》德國聯邦網絡安全監督機構ＢＳＩ的一名發言人周四（１３日）表示，沒有在小米（０１８１０）生產的手機中發現任何審查功能的證據。ＢＳＩ無法找出任何需要進一步調查或採取其他措施的異常情況。 與中國因涉台問題交惡後，立陶宛國家網絡安全機構在９月時表示，小米手機具有檢測和審查「Ｆ2022年01月14日
英方稱有華人律師干預英國政治，中方：反對捕風捉影
《經濟通通訊社１４日專訊》英軍情五處點名指出，在英國擔任律師的華人李貞駒是中國間諜，試圖滲透國會，干預英國內政。她透過向政界捐款，為中共及議員建立聯繫，有關捐款來自中國及香港，提醒任何人如被李貞駒接觸，應提防她的聯繫，以及推動中共的議程。 英國內政大臣彭黛玲認為，李貞駒在英國的行為，雖然未達致2022年01月14日
商務部：冀美方為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍條件
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中美第一階段經貿協議內自美前採購承諾於去年１２月３１日到期，就近期有美國媒體報道稱，中國未能全額達到購買美國商品和服務的目標，中國商務部新聞發言人束玨婷表示，中美第一階段協議有利於中美兩國，有利於整個世界。協議生效以來，中方努力克服疫情衝擊、全球經濟衰2022年01月13日
法國總統外事顧問將訪華，中方期待增進雙方政治互信
《經濟通通訊社１２日專訊》中國外交部發言人汪文斌今日宣布，應國務委員兼外長王毅邀請，法國總統外事顧問博納將於明日（１３日）訪華並舉行第二十二次中法戰略對話。汪文斌表示，中方期待通過此訪進一步增進雙方政治互信，深化各領域務實合作，共同為推動中法、中歐關係長期健康穩定發展作出積極努力，為維護多邊主義2022年01月12日
英特爾致供應商信函不再有涉疆論述，強調禁強迫勞動
《經濟通通訊社１１日專訊》美國芯片製造商英特爾早前在一封致供應商的信中表示，多國政府實施限制後，該公司被要求確保其供應鏈不使用任何來自新疆的勞工、採購產品或服務。不過，在英特爾最新發給供應商的年度信函中，已刪除上述涉疆內容。據《路透》周二對同一網頁的檢視，這封信沒有任何提及新疆及中國的內容，但稱2022年01月11日
美國務卿批中國制裁美宗教自由委員會成員
《經濟通通訊社１１日專訊》美國國務卿布林肯（Ａｎｔｏｎｙ Ｂｌｉｎｋｅｎ）表示，中國制裁美國國際宗教自由委員會的４名官員，進一步表明該國違反普世價值。 布林肯稱，不會被這些行動嚇倒，並表示華府與宗教自由委員會成員和工作人員站在一起。 中方上月因回應美國對新疆侵犯人權的４名中方官員實施制裁，對2022年01月11日
日媒：美日擬建高端技術出口管制跨國機制，針對中國
《經濟通通訊社１０日專訊》美日近日聯合狙擊中國的動作多多，據日本《讀賣新聞》引述多名消息人士透露，兩國政府正在討論建立新的高端技術出口管制跨國機制，甚至考慮讓有意願的歐洲國家加入。報道稱，該機制針對中國，可能發展為「現代版對共產黨國家出口管制統籌委員會」（巴黎統籌委員會）。 報道指出，美國已經2022年01月10日
據報匯控為受美國制裁中資企業股東託管股份
《經濟通通訊社１０日專訊》美國早前制裁多家被指參與新疆監控維吾爾族的中資企業，英國《周日倫敦時報》報道，匯豐銀行（００００５）持有一家受制裁的中國子公司的股份。 匯豐去年為一位客戶購買了化工和塑料公司新疆天業（滬：６０００７５）的２２０萬英鎊股票，匯豐繼續擔任託管人。 新疆天業由新疆生產建設2022年01月10日
美日發表涉華聯合聲明，中國外交部促停止政治操弄
《經濟通通訊社７日專訊》美國和日本外交以及國防部長周五發表聯合聲明，對中國不斷試圖破壞以規則為基礎的秩序表達關切。聲明稱，兩國決心共同努力遏制、並在必要時應對破壞該地區穩定的活動。上述官員表示，他們對中國新疆和香港地區的人權問題「表示嚴重持續的關切」，並強調了台灣海峽和平穩定的重要性。在北京，外2022年01月07日
美日發表聲明，關切中國試圖破壞以規則為基礎的秩序
《經濟通通訊社７日專訊》美國和日本外交以及國防部長周五發表聯合聲明，對中國不斷試圖破壞以規則為基礎的秩序表達關切。聲明稱，兩國決心共同努力遏制、並在必要時應對破壞該地區穩定的活動。上述官員表示，他們對中國新疆和香港地區的人權問題「表示嚴重持續的關切」，並強調了台灣海峽和平穩定的重要性。 據報道2022年01月07日
日澳簽署歷史性防務協定，中國駐日使館：搞小圈子
《經濟通通訊社７日專訊》日本首相岸田文雄與澳洲總理莫里森昨日（６日）舉行視像峰會，期間簽署「互惠准入協定」，以加強兩國防務和安全合作，維持印度太平洋地區的和平穩定。 中國駐日本使館發言人嚴厲批駁日澳領導人會晤的涉華消極內容。發言人表示，日澳領導人會晤和聯合聲明對中方進行無端指摘，老調重彈，粗暴2022年01月07日
圖竊孟山都商業機密，中科院研究員承認經濟間諜罪
《經濟通通訊社７日專訊》在跨國農業生物技術企業孟山都工作了９年的４４歲中國公民向海濤，被指從孟山都竊取了一項商業秘密，並試圖以記憶卡的方式將其帶到中國。向海濤於２０１９年１１月在其美國居所中被捕，日前他向法庭承認一項共謀實施經濟間諜罪，其最高刑罰是１５年監禁、罰款５００萬美元及最多３年的監督釋放2022年01月07日
美印太事務協調員重申未來加強亞洲經濟參與抗衡中國
《經濟通通訊社７日專訊》白宮印太事務協調官坎貝爾在一個網上研討會表示，未來一年會加強在亞洲地區的經濟參與，以抗衡中國的影響力。美國的角色須超越傳統貿易，涵蓋數碼和技術標準制定，並在外交、軍事等方面，深度和全面參與印太地區事務。 坎貝爾又指，美中關係愈趨傾向競爭，美國不尋求統治地位，而是在理解中2022年01月07日
王毅到訪非洲三國，重申債務陷阱是別有用心的炒作
《經濟通通訊社７日專訊》國務委員兼外交部長王毅正在非洲訪問，他昨日（６日）到訪肯雅，與該國外長奧馬莫（Ｒａｙｃｈｅｌｌｅ Ｏｍａｍｏ）會面。肯雅是中國「一帶一路」框架下的重要合作夥伴，針對外界質疑相關政策為非洲國家帶來積重難返的債務問題，王毅回應表示，所謂非洲債務陷阱的說法並非事實，而是別有用心2022年01月07日
優衣庫創始人稱不參與表忠遊戲，中國斥美方政治脅迫
《經濟通通訊社６日專訊》「新疆棉事件」令與中國有商貿往來的跨國企業陷入兩難，曾在「表態潮」中宣布停用新疆棉的Ｈ＆Ｍ、Ａｄｉｄａｓ等品牌，紛紛被內地消費者抵制。日本知名服裝快銷品牌優衣庫（Ｕｎｉｑｌｏ）創始人柳井正日前接受採訪時稱，該公司此前拒絕置評是否使用新疆棉花，是因為想在中美間保持中立，美國2022年01月06日