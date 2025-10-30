大國博弈 | 習特會釜山舉行前夕，特朗普宣布允許韓國製造核動力潛艇

中美領導人將於周四（30日）上午，在韓國釜山舉行會晤。已經抵達韓國的美國總統特朗普，當天清晨在社交平台Truth Social發帖稱，非常期待「習特會」。不過，他同時宣布同意韓國製造核動力潛艇，料將刺激朝核危機升級。

特朗普稱：「非常期待我與習主席的會面！幾個小時後就要開始了！」不過，特朗普同時發帖宣布，同意韓國在費城製造一艘核動力潛艇。他說，韓國同意「大量購買我們的石油和天然氣」，並承諾向美國投資3500億美元，以換取美國的優惠關稅待遇。

ＣＢＳ：美軍欲動用海馬斯向黃岩島方向射擊

特朗普的決定料刺激東北亞核競賽，及朝鮮半島緊張局勢升級。另一方面，哥倫比亞廣播公司新聞台(CBS)報道稱，美軍印太司令部本周下令，在南海對「中國侵略行為」進行「武力展示」，行動包括美軍實施精確打擊演習。

美軍還將動用「海馬斯」(HIMARS)高機動性多管火箭炮，朝黃岩島方向射擊。報道稱目前不清楚何時實施。

撰文：經濟通市場國金組

