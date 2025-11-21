  • 會員
高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連船

21/11/2025

　　借「台灣有事」，反「給日本找事」的高市早苗，屋漏偏逢連夜雨，師承「安倍經濟學」的21.3萬億日圓（約1355億美元）巨額刺激方案蓄勢待發，股、匯、債已先跌為敬，通脹回升亦恐反噬內閣支持率。「賣出日本」聲響徹入雲，比特幣率先走資或只是序曲。

 

棄審慎舉巨債，股匯債現三殺

 

　　自10月4日當選自民黨總裁，高市以「首位女日揆」之姿，在美日峰會、APEC峰會贏盡鎂光燈，惟不經不覺間，股匯債三殺之局初顯－－日圓兌美元匯率從147急貶至157；30年期、40年期日本國債收益率升穿3.3%、3.7%刷新歷史紀錄；月初企上52000點的日股，高位回吐逾7%。

 

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連船

高市內閣周五（21日）宣布大流行以來最大規模財政刺激方案。

 

　　「高市交易」大熱倒灶，簡而言之，是其雄心勃勃的經濟刺激計劃，跟國內通脹居高不下之間的結構性矛盾。為了兌現競選承諾，高市內閣周五（21日）宣布大流行以來最大規模財政刺激方案（佔日本GDP約3%），包括從全國一般帳戶支出17.7萬億日圓，進行能源補貼、食品購買支援等（加上減稅，總規模約21.3萬億日圓）。此意味債務/GDP比率高達240%的日本政府，未來發債融資需求巨大，勢阻礙日本央行的貨幣政策正常化之路。

 

套利規則改弦，不利風險資產

 

　　由此，因9月石破茂宣布辭職而活躍的「債市義警」乘勝追擊，不單基準10年期日本國債收益率企上1.8%的近十年高位，20年、30年、40年期收益率齊大幅超越2008年金融海嘯時，意味日本這個全球數一數二的債權國，資金成本今非昔比。

 

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連船

債息飛升，意味日本這個全球數一數二的債權國，資金成本今非昔比。

 

　　日債收益飆升的誘惑當前，直接威脅日圓套利交易的基礎，無論是最大比特幣現貨ETF－－貝萊德旗下iShares Bitcoin ETF周二（18日）錄5.23億美元最大單日資金淨流出，還是美國科技股過去4周平均每周淨流出25億美元，都顯示不祥之兆。此外，英、法30年期國債收益率亦跟隨日本，升至1998年、2008年以來新高。

 

　　高市「既要（大刺激）」、「又要（低利率）」的如意算盤，遭債市領銜打臉，加上疲軟的日圓、下挫的股市、創新高的米價、發酵中的北京反制，下台或已在倒數中。

