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不得不說，近月的會展節目一個接一個，繼畫展、動漫節、珠寶節、美食博覽後，一年一度的Affordable Art Fair也伴隨著雨水落地，拉開了帷幕。來到今年，Affordable Art Fair已踏入第九屆，依舊人頭湧湧，超過60間本地與外國畫廊參與，展出作品逾千件。

藝術的形式有很多種，正如藝術的展會也有不同面向。Affordable Art Fair顧名思義，以可負擔的價錢為主，大多作品以千元至萬元不等，但均不超過十萬港元。親民的定價打破了一貫「購藏藝術品」高不可攀的印象。

今年的參展畫廊大多來自香港，包括13a New Street Gallery、a little something、Art Circle、art tu : gallery、Galerie Koo、K & J Gallery、Touch Gallery等，對於本地藝術家，甚或觀者而言，不失為一個可互相機會的機會。與此同時，現場能看欣賞到不少關於香港身影的作品，包括香港藝術家Rainbow筆下的水彩街景、林嘉儀以速寫為靈感記錄城市的痕跡、Elena Klimova的大城小事、街角一隅，以及Pete Ross以圓珠筆細膩的勾勒出香港的建築物等……仔細看，這或許就是我們每日經過的大街小巷。

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除了熟悉的本地景觀，也可看見不少以繽紛色彩和卡通為主線的作品，包括韓國藝術家文升妍以愛麗絲為藍圖的一系列童趣畫作、Sara Lee充滿繽紛色彩的美少女戰士、胡浚諺筆下的細碎事物等，將日常調劑為生活的小趣味。

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展會還邀請了居港意大利藝術家Roberta Boffo進行現場創作，其作品以黑白為主色調，大型的筆觸下與縫隙中，以微小且簡約的筆尖繪出符號式的圖像；初看時，還以為是某種帶著象徵意義的符號；細看下，有雪糕、大象、車輛、眼鏡等日常生活物件，藝術家表示，這些符號源自每一天的生活，很自然、很單純的就在腦海中浮現。

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Affordable Art Fair

地址：灣仔會議展覽中心展覽廳3C

公眾開放時段

8月5日（星期五）上午11時正至晚上8時正

8月6日（星期六）上午10時正至晚上7時正

8月7日（星期日）上午10時正至下午6時正

家庭時段

8月6日（星期六）上午10時正至中午12時正

8月7日（星期日）上午10時正至中午12時正

門票詳情

公眾開放：港幣$165

家庭時段（2人或以上）：港幣$150

公眾開放優惠票（適用於65歲以上長者或全日制學生）：港幣$120

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