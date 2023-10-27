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上星期到化妝師朋友Ming Wong的工作室，體驗豪華版面部撥筋，為甚麼是豪華？ 因為她用價值$1890 一瓶的Menard Embellir靈芝按摩膏幫客人做撥筋，最後用Beauness Spa Mask作結，可謂非常重本。

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Ming 表示選用奢華護膚品並不是噱頭，而是有非用不可的原因： 「學習撥筋的時候，因為我對教學用的按摩膏有少許敏感，於是我便帶自己的靈芝按摩膏上實習課，我和同組學員使用後，效果是全班最亮白，就連老師都表示驚訝，立即問我用了甚麼產品。因為靈芝按摩膏的黑靈芝CFII 精華能促進臉部血液循環，有效提升淋巴管排出老廢物質機能，淨化排毒，令肌膚回復彈性，平日用來按摩已有滿意效果，但用來撥筋效果更令人驚喜！」

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有說「一次面部撥筋，勝過十次美容療程」，這個全人手的療程究竟是甚麼原理？同樣是用手輔以工具運作，撥筋與大家比較熟悉的刮痧有何不同呢？

面部撥筋是以中醫全息經絡學為理論基礎，通過技術、產品、獨特按摩工具，直接將按摩效果作用至真皮層，清除內部代謝積存物，通過疏通面部經絡，刺激臟腑面部反射點，活化氣血，散瘀化結，代謝血管內毒素及廢物。

臉部撥筋是通過撥筋棒在局部揉、梳、撥、挑等刺激穴位，從而打散筋結、氣結，排除毒素壞死細胞，調理氣血，疏通經絡，活血散瘀，它上下都是可以動的，雙面都可以用。而刮痧只是單行的，也就是只能在一個方向進行。

撥筋調的是人體氣血執行的通道，是雙向（經絡+氣血）的調理，而刮痧是單向血管的調理，屬於排毒的調理。換言之，撥筋包含刮痧，而刮痧不含撥筋。

Ming表示很多客人的面部經絡堵塞，我當然亦不例外，所以即使平日外塗優質護膚品，營養成分也未必能好好吸收。

面部撥筋是全面、頸部和頭部，一邊用兩隻手指固定肌肉，另一邊用工具撥筋，如特別針對眼部的「睛明、攢竹、魚腰、太陽」穴位，以及針對肌膚輪廓的「迎香、巨髎、顴髎」穴位，可能我本來就喜歡按摩，撥筋對我來說完全沒有痛感，甚至說得上舒適。耳背是意外地舒適的位置，頸部一向繃緊，撥筋時有即時放鬆效果，而感覺最大的可能是頭部。

臉部撥筋加速新陳代謝，疏通經絡，暢通氣血，深層排除面部毒素，促進血液循環，提升臉部輪廓，同時從而提高細胞對營養和氧氣的吸收能力。完成左邊面後，最明顯可見的是面部輪廓提升了，眼尾的位置都有提升，完成後再敷水分面膜，面色均勻亮澤！而Bonus是覺得眼睛疲勞都有改善，而當日早上的輕微鼻塞都暢通了。

雖然我不認同一次面部撥筋，勝過十次美容療程，但我絕對認同這是一個很好的美容養生護理，值得加入護理清單。







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