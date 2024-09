Beauty 識食Hea住瘦 - 曾欣欣



加入最愛專欄 收藏文章 蜂蜜邊種比較好?深色定淺色好?清澈定混濁好?營養師:選擇蜂蜜產品要睇3件事 數星期前在本專欄,分享了一項美國研究,指出於乳酪中自己添加蜂蜜,有助維持益生菌功效,比選用以添加砂糖的乳酪較好。該項研究選用了四款不同蜂蜜品種,有讀者就問這些蜂蜜跟在香港常見的蜂蜜產品有何不同,今個星期就簡單介紹這些蜂蜜產品之分別。 蜂蜜味道與品種取決於花卉 較優質的蜂蜜產品,通常都會標籤所採用的花卉。例如在香港流行的麥盧卡蜂蜜,花卉就是在紐西蘭麥盧卡茶樹。 而上次分享的乳酪研究,則選用了美國蜂蜜。這些蜂蜜被選用,並不是代表他們比麥盧卡更好;完全只不過是因為是美國研究人員選用美國出產之蜂蜜,實屬人之常情。這項益生菌試管研究,選用了四款美國常見的蜂蜜,包括: 1. Clover honey 三葉草蜂蜜 2. Alfalfa honey苜蓿蜂蜜 3. Buckwheat honey蕎麥蜂蜜 4. Orange blossom honey 橙花蜂蜜 結果指出,相對其他三款蜂蜜,添加三葉草蜂蜜的乳酪,其益生菌存活率最高。這篇文章刊登後,很多讀者都留言問其他蜂蜜會否有同樣益處。雖然研究只是比較四款美國蜂蜜,但其實其他蜂蜜產品都含相若營養素,包括糖分、活性酵素、抗氧化物質、抗炎物質等,所以推算其他蜂蜜產品,會有相若的益生菌存活效益。 蜂蜜產品三個主要分別 1 / 花卉來源 一般較優質的蜂蜜,都會標籤註明花卉來源,例如提到的三葉草蜂蜜、或麥盧卡蜂蜜等。由於能夠確定花卉來源,一般都表示蜜蜂飼養場有嚴謹控制措施去管理花卉與及蜜蜂的健康。所以通常有標注花卉來源的蜂蜜產品(如下圖),價錢都會較高。相反,並沒有標注花卉來源的蜂蜜產品,只是普通蜂蜜,可能只是標籤「純正蜂蜜」等字眼,通常也表示採自不同類型的花,價錢相對會較低。 2/ 蜂蜜顏色 有讀者問,為何三葉草蜂蜜好像較淡色?某些蜂蜜口感則較稀?一般蜂蜜都分深淺色兩款,而顏色大多取決於花卉品種。 深色蜂蜜 一般顏色較深的蜂蜜,味道都會較濃烈,而且水份亦會較少,因此抗氧化物質濃度相比淺色蜂蜜高。在香港可以找到的深色蜂蜜品種包括: ● Manuka 麥盧卡蜂蜜(多數來自紐西蘭) ● Buckwheat 蕎麥蜂蜜 ● Wildflower 野花蜂蜜 淺色蜂蜜 淺色蜂蜜味道一般花味較淡,在香港可以找到的品種,包括: ● Clover 三葉草蜂蜜 ● Acacia 洋槐蜂蜜 3/ 蜂蜜清澈度 除了顏色深淺之外,透光清澈度也有分別的。大部分加工蜂蜜,加熱後通常都會過濾,因此蜂蜜會呈現不同程度的清澈感。若果看下去混濁,並不表示蜂蜜產品變壞或低品質;反而,渾濁蜂蜜代表產品極有可能是生蜂蜜raw honey,未經加熱與及過濾,所以呈現渾濁或奶白色,且室溫下多數是固體的。一般生蜂蜜的抗氧化物質含量會較高,活性酵素與及營養素含量亦會較多,適合即時食用。由於含各款活性營養素,不適合高溫製作,例如用於烘焙製作,或煲煮糖水等。注意,由於未經加熱消毒,生蜂蜜不適合12個月大或以下的嬰兒。 有機蜂蜜呢? 蜂蜜有機與否,通常與以上三項沒有關聯的。經過驗證的有機蜂蜜場,附近通常沒有大型工廠或會排放化學廢物的地方。換句話說,有機蜂蜜場通常都遠離城市及污染地區,蜜蜂與及花卉沒接觸農藥,理論上有機蜂蜜不含(或含較少)化學物質。可是,有機與否跟何類花卉,有否加熱或過濾等完全沒有關係。有機蜂蜜來自世界各地,有時是生蜂蜜,有時也會經過加熱及過濾程序。



