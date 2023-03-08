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說起建築大師貝聿銘，除了羅浮宮金字塔之外，其中一個我最喜歡的，就是在京都近郊滋賀縣的「MIHO美秀美術館」。

上一次到訪，大概是在五年前，我帶大學同學Rosly來，當時已覺震撼，這次重遊依然令人驚嘆。到訪前，在網上再看介紹，這裏已成為打卡熱點，男女老幼又會打扮一番來這裏拍下「桃花源」。來訪之時正是初冬，紅葉驟現，但對我來說，拍一張美照並不是重點，因為美秀美術館最美的是建築和風景。

「MIHO美秀美術館」本身是一個私人美術館，屬於一個組織，叫神慈秀明會。美術館收藏了創辦人小山美秀子的私人藏品，藏品範圍十分廣泛，從日本、中國、南亞、中亞、西亞、埃及、希臘、羅馬等古文明的藝術品都有。

美術館整個建築坐落在自然保護區，建築師貝聿銘正因為其周邊的美麗景色，所以以陶淵明的桃花源作為概念，將建築融入於山林之中。有趣的是，整座建築有80%都埋藏於地下，這是因為日本的自然保護法要求建築要和周圍景色相融，也正好讓人想起羅浮宮的周曲異工。一路從入口的金屬隧道、到建築入面的幾何結構、自然光從透明屋頂滲入，這種用光線來做設計的和諧平衡總是讓人百看不厭。春季的時候，到處還會開滿櫻花，更像桃花源的天堂之景。

曾經有人估計，神慈秀明會可能是一個宗教組織，而這個地方便是一個基地。真實與否可能無從稽考，但是和之前介紹過的金澤「鈴木大拙館」一樣，spiritual space也可以讓探訪者感受到毛管戙的威力。







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