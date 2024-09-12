Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

加入最愛專欄　 收藏文章　

12/09/2024

熟齡性生活揭秘！研究：接近4成50歲以上人士每月做3次！性慾減低可能反映健康問題？與糖尿病、甲狀腺有關？點解熟齡性病個案多過後生？這個歲數男士最易被情騙

#男男女女 #兩性關係 #情趣 #關係 #戀愛 #愛情 #接吻 #侯嘉明 #利嘉敏 #男女關係 #性愛 #情侶 #情感關係 #性生活 #熟齡性生活 #熟齡 #50+ #網騙 #性 #Sex Tips

　　成年人有性需要正常不過，若熟齡人士表達自己有性需求，大家又點睇？為何年輕一輩難接受長者睇AV、有性生活？研究發現，過半數50+以上人士仍有性需要，53%受訪者仍Keep著每月1次！39%每月做多達3次！隨著年齡增長，不少人都有性慾減低現象，但要小心這或許與身體狀況有關！數據更發現，原來50+年齡層最多新性病案例！現今社會「情騙」愈來愈普及，若年長的單身父母找到「第二春」，子女最怕他們被騙！哪個年齡層的男士易受騙？如何令熟齡人士性生活更美滿？即聽專家分享！

 

 

Read more：

50+熟齡男女性生活之必要！突然無性趣或是健康警號？點解50+感染性病增長率大升？如何令性生活更美滿？

男人都有更年期！男士更年期症狀有早洩兼勃起障礙？仲會囉嗦、變矮！幾歲來臨？10個問題即Check是否踏入更年期！一類食物有助延緩衰退

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

Luxury Watch Trends for 2024
More On 男男女女‧「嘉」點情趣
You May Also Like
#男男女女 #兩性關係 #情趣 #關係 #戀愛 #愛情 #接吻 #侯嘉明 #利嘉敏 #男女關係 #性愛 #情侶 #情感關係 #性生活 #熟齡性生活 #熟齡 #50+ #網騙 #性 #Sex Tips
More on Sex & Love
Popular Tags
#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#男男女女#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#Very Peri#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#est#北宋汝窯器
Sex & Love Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
貨幣攻略
大國博弈
More
Share