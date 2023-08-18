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男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

18/08/2023

50+熟齡男女性生活之必要！突然無性趣或是健康警號？點解50+感染性病增長率大升？如何令性生活更美滿？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　與另一伴攜手走過人生半世紀，是幸福不過的事，不過踏入熟齡階段，不少人都會問：上了年紀還需要性生活嗎？其實50+的性健康一樣重要！性慾就像食慾一樣，是自然慾望，所以即使是熟齡男女，有性慾也是十分平常，無性趣先擔心！過了激情期，身體有所變化，表現又沒年輕時強勁，可以怎樣提升情趣？此外，即使上了年紀，亦不能忽視性病！根據統計，50+ 感染性病增長率更是最快，仲有聞者心酸的案例？即睇專家講解！

 

 

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Credits

Photograph／Crystal Kwok, Celia Li, Tony Leung

Video／Crystal Kwok, Celia Li, Tony Leung

Video Editing／Crystal Kwok

 

 

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