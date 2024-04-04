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長假期間，親朋好友一窩蜂地北上消費，我反而樂得在香港遊玩，不會到處人多擠迫，不妨再精挑細選一場法日創意的品味盛會，與重要的另一半好好分享這個難得好時光吧。

說的大概就像The Mira Hong Kong旗下嶄新法日創意餐饗WHISK呈獻的週間品味盛會這樣，以一系列由新晉主廚William Lau匠心設計的嘗味菜單展現清酒及葡萄酒的配餐藝術，而早前小編亦有幸到店親嘗當中的「和牛醇酒饗宴」。

先要留意時間點，逢星期二及四供應的「OmaSake清酒饕宴」，William為了體現季節食材之美，如採用來自法國的Bouchot青口設計的茶碗蒸，及多款搜羅自日本秋田縣的優質清酒系列；而逢星期三供應的「和牛醇酒饗宴」更完美展示極品和牛的美麗油花，搭配來自舊世界的葡萄佳釀，絕對是與親朋好友聚餐的品味之選。

當日William為我們準備了多道菜色讓我們分享，前菜的話「法國頂級Polmard牛肉他他」與「Petrossian Royal Ossetra魚子醬」著實令人一試難忘；而當中的幾道主菜包括肉質軟嫩的「和牛牛小排」佐以脆皮薯仔及羽衣甘藍，蘸上特調日式烤肉醬汁享用，更能提升和牛令人心動的美味；必須推介的是另一道主菜「酥皮和牛派」，將和牛的細緻鮮味融入滿載旨味的自家製海苔醬、羽衣甘藍及雜莓，口感層次豐富。還有採用法國麝香鴨（Barbary Duck）炮製的「熟成鴨」，配以甜菜、朱古力及紅桑子醬汁，提升鴨肉的鮮嫩多汁風味；而「法式乳鴿」則與尖椒及迷你青瓜的清新氣息相輔相成。

當然有佳餚又豈能沒有美酒，酒店的首席侍酒師為菜單選配一系列來自新舊世界的環球佳釀，如酒體飽滿的法國波爾多（Bordeaux）、意大利經典酒區基安蒂（Chianti）；複雜精緻的布爾岡（Bourgogne）、西班牙著名葡萄酒產區之一的里奧哈（Rioja）或黎巴嫩貝卡谷地（Bekaa Valley）的美酒。對於我等酒徒來說，黎巴嫩的酒著實很少機會喝到，而在侍酒師力推下我們決定大胆嘗試，慶幸的是這支 Chateau Musar Hochar 2017可以說得上是喜出望外，光亮具活力、呈寶石紅的酒體，複雜的紅莓、煙燻與肉桂味與各式主菜趣味昇華，特別是與同樣層次多變的「熟成鴨」和「法式乳鴿」匹配。

WHISK的這個特色週間品味盛會供應期有限，記得先到官網查看詳情啊！

查詢：和牛醇酒饗宴







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