乍暖還寒的天氣，就是喝香檳的好日子！散發藝術氣息的Perrier-Jouët，讓口腔充滿橙香與玫瑰花香

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雖然天氣依然陰睛不定，乍暖還寒，但春光明媚就在眼前，看來這就是個喝香檳的好日子。在品味美酒的同時，想將優雅詩意的氛圍融入其中，不能不知道品牌背後的故事。

向來推崇大自然與藝術的法國香檳品牌巴黎之花Perrier-Jouët®，亦是酒迷熟知的藝術跨界常客。除了擁有悠長的歷史，自2012年起，品牌每年都會邀請世界各地知名和新興的創意藝術家合作，尋找火花！今年，品牌再與墨西哥藝術家兼設計師Fernando Laposse合作，響應全新《Fill your World with Wonder》企劃，以大自然中花朵的授粉的過程為靈感，創作了一件名為《The Pollination Dance》的裝置藝術品；與此同時，品牌亦邀請了奢侈飾品品牌Novel Fineries聯乘推出香港限定Belle Epoque Blanc de Blanc套裝，綴以刺繡與圖騰，將自然元素融合其中，而瓶身的花卉亦讓人聯想到淡金色的酒體及其入口的清爽芳香。

藝術家Fernando Laposse還特別為藝術收藏家和一眾頂級香檳迷設計了一件精緻的藝術擺設《The Fleeting Dance》，全人手製作的半圓玻璃罩內置一件小型擺設，仿如大自然的生態縮影，與《The Pollination Dance》裝置互相呼應。

這獨一無二的小型擺設與品牌的Vintage Belle Epoque Brut 2008 Jeroboam一同置於Fernando Laposse特製的櫸木禮盒中，這款酒屬酒窖中的一款稀有年份珍藏香檳 （Oenothèque collection），由酒窖大師Severine Frerson親自挑選，綴以鍍銅軟松木酒瓶塞。入口即刻可感受到橙香與白色果實的香氣，隨後而來的就是沉實的玫瑰花香，酒體圓潤醇厚，口感豐富複雜，最適合春夏飲用！







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