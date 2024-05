Travel & Dining 玩味誌 - 蕭國仁 Henry SIU



加入最愛專欄 收藏文章 法國貴族香檳Bollinger 全新2015年份香檳!豐厚的風味和複雜性的酒體,入口盡顯精緻質感 曾經到訪過多家法國香檳酒莊,公關經常會貼心地安排我們在收割期後出發,等待新一年的香檳誕生時,直接讓我們有機會品飲。慶幸的是,今次不用出途跋涉來到歐洲,在香港就能率先品飲Bollinger帶來的兩款新品—— La Grande Année 2015 及 La Grande Année Rosé 2015。 這當然要歸功於品牌及代理商團隊的努力促成了這件美事。聽著專門從法國遠渡而來的Thibaut Jaubert (Business Manager for Bollinger APAC)跟我們分享,這兩款酒剛在二個星期前才完成入瓶,團隊馬不停蹄地把酒帶到來香港,跟一眾酒友分享品評,而香港之後還有日本韓國,感謝行程緊密、最驚訝的是曾經長駐香港Thibaut的來到分享這兩支美酒。 對釀製葡萄酒而言,2015年註定是個卓越的年份。徵兆之一,乃異常的天氣。炙熱的陽光被充足的雨水和 Bollinger 的釀酒技術所調節。溫暖潮濕的冬季及時被溫暖的早春取代,降低了霜凍的風險。四月份的陽光照射量達到2007年以來的最高水平,以迎接炎熱乾燥的夏季。開花過程相當順利,有賴於冬季的儲水和八月份的降雨。Bollinger 在9月初進行採集,據Thibaut說,這是一個相當遅的 “Late Harvest”,而他們發現葡萄品質非常優秀——緊密的纍纍果串,部分平均成熟度更達10.5%vol,酸度相當高。以這個年份葡萄製成的每一瓶酒,都盡顯一份精緻質感、酸厚度和芳香。 La Grande Année 和 La Grande Année Rosé 處處流露出和森林的緊密連結,體現於酒液在橡木桶中陳年和熟成的完美昇華。La Grande Année 和 La Grande Année Rosé 2015 都是由嚴格挑選的葡萄(主要是黑比諾和霞多麗)製成,它們在橡木桶中進行二次發酵和陳釀,增添了豐厚的風味和複雜性。這些葡萄酒展現出濃郁的果味,如黑莓、紅莓和櫻桃,並伴有香草、煙燻和香料的芳香,口感豐滿而濃稠,帶有柔滑的單寧和活潑的酸度,以及持久的尾韻。無論是作為特殊場合的獻禮,或是與美食搭配豐富用餐體驗,都是完美選擇。 La Grande Année 2015 結構複雜・深藏潛力 金黃色酒體,酒香初聞有Pomme Gris,帶有加拿大 Reinette 蘋果和 Mirabelle 李子的淡香,融合絲絲蜂蜜氣息;一系列黑色漿果香接踵而來,再帶著雲尼拿和細膩木質的芳香,令人回味。入口飽滿結實,味道濃郁,讓人聯想到 Mirabelle 李子果醬的美味,酒體結構複雜,收結時帶來淡朱古力和微妙的礦物質的餘韻,令人感覺愉悅。 La Grande Année Rosé 2015 層次多變.優雅豐盈 淡粉紅酒體,濃郁而多變的熱帶果香,同時滲透出草莓、柑橘和大黃的微妙香氣。口感如絲細滑,充滿了石果風味,富單寧韌度的優雅口感,收結伴隨縈繞舌尖的礦物與醬果味,集中同時不失瑰麗感。



