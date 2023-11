加入最愛專欄 收藏文章

高科技自動化的智能機械人正在為各行各業所用,一方面有助提升效率,一方面能將人類從危險性或重複性高的任務中解放出來。然而,不同生產商製造的機械人和使用方的實際應用需求並非總能立即完美契合,香港初創索特機械人有限公司(R2C2 Limited)就研發出一個通用協作系統,充當機械人和使用方的橋樑,可管理不同品牌機械人的活動,並可透過增強部分功能,將其調校至切合實際業務環境的需求。R2C2最近入圍由阿里巴巴創業者基金主辦的環球創業比賽「JUMPSTARTER 2023」30強,創辦人San與筆者分享創業歷程。



(圖片由作者提供)

San畢業於美國加州大學歐文分校(UC Irvine)電子工程系,主修4G、5G通信,副修人工智能(Artificial Intelligence,簡稱AI),碩士畢業後回流香港,從事AI和機械人相關研究,後參與創辦的地理AI平台Arical,成為阿里巴巴集團和商湯科技合辦的香港人工智能及數據實驗室(HKAI Lab)旗下孵化的初創。他於2020年再創辦R2C2,因發現市場痛點。

「以前不同機械人品牌的控制系統不相通,研發人員編寫的程序無法直接應用到另一款機械人,必須花時間重新建立管理系統及統一基本控制指令等,我們想做一個共通的機械人操作平台,節省培訓運作的時間及成本;另外,機械人落地到應用場景中往往需要一番調校方能使用順暢,故R2C2冀打造機械人協作平台,專注在應用層面上,為不同品牌的機械人公司完善其操作系統,讓機械人的價值很好地發揮出來。」San說。

港首間支援波士頓動力機械人 樹立口碑

令R2C2打響頭炮的是其2020年開始與美國知名機械人公司波士頓動力(Boston Dynamics, 簡稱BD)的合作,成為其四足機械人SPOT的首家香港特約開發商。當時公司獲土木工程拓展署委託,探索用機械人取代人手勘探斜坡的項目,San透過自己於美國的人脈接觸到BD,後獲得SPOT的開發權,由此研發出支援機械人應用的AI-Robot-Collaboration(ARC)系統,包括控制平台和可安裝於機械人背上的探測設備,設有不同型號,可加裝鏡頭、激光雷達、深度攝影機,直接在 ARC 系統收集數據。



(圖片由作者提供)

至今ARC已可同時操控及管理不同品牌的多台機械人,包括 BD、ANYbotics、宇樹科技等十多個品牌,目前主要應用於戶外使用的機械人,例如建造、測量、土木工程等行業用來檢查岩土或勘察的四足機械人和履帶機械人等。

BD的成功應用令R2C2在業內建立口碑,San指,有些廠商從原本找其合作開發軟件,到後來甚至希望直接使用R2C2的系統,發展前景正面。他還希望將這種目前用於工業的產品「商業化」、「普及化」,當成消費產品來打造,讓即使沒有工程背景的用家亦能操作,「畢竟用家沒有耐性,如果(產品)按兩次都用不了,就是不行。」

獲大企業客戶 冀將工業產品普及化

San已多次創業,或是受經商的家人薰陶。他笑言,家人是做生意的,在創業圈或是一個優勢,「他們不會叫你不要創業,叫你(要有份穩定工作)養家。家人的教育是只要我做得開心就好。」

R2C2尚未向機構投資者融資,San慶幸公司從初期就找到客戶,有正向現金流,並獲大型企業例如港鐵等合作。對他來說,創業最大的挑戰是每天都要考慮自己的產品是否仍適應市場需求,「創業和做設計的思維一樣,要不停質疑自己的market fit,不停拆散自己,重組。每天都在經歷,雖然痛苦,但能找到價值和成功感。」

對於機械人的應用和發展,他樂見除了建造業、公共交通、保安領域等之外,其他行業亦躍躍欲試,甚至不介意該技術仍處於開發階段。他建議政府可以建造業為引子,將機械人應用推廣至其他行業,例如物業管理等,推出激勵措施讓行業去嘗試新技術,並提供支援,「例如若企業採用創新科技,可獲部分稅務減免,或是不錯的激勵。」

海外聘請專才 籲政府企業為初創提供機會

人才方面,San不諱言,從香港聘請在軟硬件方面有足夠經驗的工程師不易,不排除到其他地區招聘,但他不灰心,舉例最初做波士頓動力機械人時亦無經驗,但有機會嘗試,就應該要盡力一試。「現時香港擅長軟硬件產品化的人才不足,但不能坐著埋怨,可先從外面聘請,再培養人才、提升團隊。就像上學,你眼紅別人GPA 4.0有甚麼意思?不如自己努力學習,自己拿4.0,就是這個概念。」

至於創業環境方面,San提到,獲得投資、進入孵化器及導師引導等固然有助初創發展,但最終初創需要的是訂單,令其能自給自足。他指,美國有由大學及政府主導的項目,例如由大學提供解決方案,向政府申請資助開發,最終運用到政府項目中。他感恩R2C2初期的發展得益於土木工程署給予機會及資金,「初創需要的是機會。」

R2C2有意於明年展開融資,探索海外擴充之路,今年已到美國消費電子展展銷,並到美國太空總署(NASA)做產品測試,近日亦於日本CEATEC 2023進行參展 ,其 ARC系統更獲頒發環球科技大獎。 R2C2能夠得到國際認可,成績令人鼓舞。

JUMPSTARTER 2023 Tech by the Harbour將於今年11月舉辦。我們亦邀請R2C2於「Robotics by the Harbour」活動環節中聯合其他不同種類的機械人遊走香港不同地區進行匯演。敬請留意。

由阿里巴巴創業者基金主辦的環球創業比賽「JUMPSTARTER 2023」早前公布30強名單,未來筆者將陸續為讀者介紹其他入圍的初創公司。







【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請