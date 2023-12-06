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大眾點評是一個綜合性的消費決策平台，商家可以通過這個平台向消費者展示自己的產品和服務，提高店鋪的曝光率和吸引力。商家們不僅僅通過大眾點評做優惠活動，把引流轉化為成交額，即使生意爆好的商家，也會將平台當作一個店鋪的基本展示，因此你也會看到一些店鋪只作展示，但沒有設置相關的優惠套餐。

所以，商家們應該將其定位成一個綜合的轉化+品牌曝光行銷的平台來運營，當作消費端的一個微型品牌網站來重視，把平台價值發揮得最大化。

1.起好店鋪名

首先，店鋪名稱是消費者瞭解店鋪的第一步。一個好的店鋪名稱應該具特色並且容易記憶，能夠清晰地表達店鋪的經營類型和特色。選擇店鋪名稱時，商家應該考慮易於發音、記憶和搜索的名稱，同時要注意避免與其他著名品牌名稱相似，以免產生混淆和法律糾紛。

大眾點評設置店名的時候，為了方便顧客，通常會有更多的細分名稱。例如，品牌名稱+主要類別。另一個選擇就是品牌名稱+商業區/購物中心/社區/美食街的名稱。在這種情況下，不在附近的顧客也會根據著名的標誌性商圈對店鋪地址有一個大致的瞭解。

當然，品牌名稱+主營類別+商圈名稱也可以，只要名稱不太長並且難記。這也是很多店鋪命名的常見方法。能夠讓消費者光看你的店名就知道你的產品和特色，甚至商圈的便利性，這一點尤為重要。

2.及時更新詳細地址，避免消費者撲空

客戶在瀏覽大眾點評的門店頁面時，由於時間成本和距離成本，會下意識地關注門店的具體位置。例如，它有沒有大的佔地面積，還是只是在擁擠的城中村，是否方便停車，有沒有位於地鐵口附近，交通是否方便。

除了考慮顧客的瀏覽選擇，還必須考慮到在前往店鋪的途中對地址的依賴性。除了常規的地址標注方法，如「xx街xx號」，通常最好在後面標注具體樓層，旁邊是哪家著名的參考書店，距離地鐵X出口有幾十米，附近有幾路公車等。

另外需要注意的一點是，不單止大眾點評的詳細地址，就連微信的騰訊地圖、百度地圖、高德地圖都要即時更新。地址旁邊留一個服務電話會更好。好讓不熟路的顧客慢慢研究，讓他們去試試看店鋪好不好找。大家要從消費者的角度作考慮，也許有些商家並不在意，但這點往往是顧客到店的第一印象，很大程度上影響了顧客的體驗。

顧客愈快找到店鋪地址，就愈容易做出消費決定。畢竟，位置和距離也是影響消費者決策的重要因素。

3.營業時間由附近的人流量和主營業務類型決定

一般來說，營業時間>休息時間的描述有助於提高店鋪的熱度。營業時間每天都在12小時以上，例如：營業時間9：00至23：00，也有很多店鋪是通宵營業的。但也要根據附近的人流量決定。比如店在商場內或附近，商場關門後，附近的人流量就會減少，就沒有必要繼續營業了，學校也是如此。

但是，如果這家店附近有很多出差的遊客，有很多酒店，或者有很多夜市美食街、電影院、KTV等，那麼晚上人流量還是會比較大，這些店就可以適當延長營業時間。





除了人流量，店鋪類型也是一個重要因素。KTV、電影院、酒吧、酒館自帶「越夜越精彩」的屬性，燒烤店、烤串店、烤魚店等也都有晚上的消費高峰。

4.小細節盡顯關懷，注重設施和服務

去餐館吃飯或者去美容店做 Facial，有時候除了這些顯性的需求之外，也會有一些隱性的需求。因此大眾點評的頁面上的服務設施一欄，儘量把店內所有的服務都貼上標籤。停車場、wifi、移動電源、包間、嬰兒椅等。以上列舉的都是客人基本上比較關心的幾點。

比如開車的時候停車方便是第一位的，帶寶寶的需要店鋪提供寶寶椅，否則大人也不會有好的用餐體驗。

5.招牌推薦菜

推薦菜區最好請專業攝影師拍照。圖片應儘量顯示每道菜的亮點。可以添加相關的文案來匹配，但要注意文案的字體要大。如果不點擊圖片，也基本上可以看到。而推薦菜區的各種菜式也要注意排序邏輯：把招牌菜和高銷量的菜放在最前面，不太重要的菜放在後面，因為向左滑得愈遠，消費者就愈沒有耐心。







為了跟上平台的各種版本更新，大眾點評平台現在已經開始支持GIF動畫素材，所以有條件放動態圖片的話，儘量放動態圖片，這樣轉化率會更高，消費者的味蕾也會被激發出來。

很多行業還有點評紅利期，用戶需要參考資訊，早入局就能搶佔先機。在品牌急需與互聯網接軌的時代背景下，很多品牌對此並不瞭解，而學習也是需要循序漸進的，不是一蹴而就的事情。







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