Foodie What’s On

加入最愛專欄 收藏文章

忙足一星期,終於等到weekend!放假當然想瞓到自然醒,再吃一頓豐豐富富的,來個Brunch最好不過了!不少酒店都推出早午餐,吃多了,就想有新鮮感其實除了酒店,城中都有不少餐廳推出了特色早午餐,由意式到日式以至牛扒、Pizza為主題的都有!今個星期就去試試!Let’s go!



Brunch早午餐精選推介│ 1. Trattoria Kagawa by Mihara:灣仔人氣意日料理!必食日本櫻花木煙燻西班牙黑毛豬、番茄海鮮配甘鯛



去年在灣仔船街開幕的Trattoria Kagawa by Mihara主打意日料理,由經驗豐富的日籍總廚三原光史先生主理,開店不久已有知名食家撰文大讚。



餐廳佔地1,000平方呎,設計以橄欖綠色及灰色為主色調,更設有室外用餐空間,無論是灣仔上班族還是老外都喜歡。平日午餐晚餐都受歡迎,我更欣賞餐廳逢星期六、日及公眾假期所推出的「Brunch del Fine Settimana」早午餐。



「Brunch del Fine Settimana」早午餐每位$288起,包括自助前菜小食吧、一款自選主菜及咖啡、抹茶或汽水。自助前菜吧有一系列高質凍肉、芝士及新鮮沙律,選擇都算豐富。











主菜選擇有8款,好像「Bacon Carbonara」,用鹿兒島雞蛋及麵粉自家手製意粉,食落al dente,卡邦尼意粉醬汁香濃,好吃!主菜選擇還有以日式鐵板燒方式做成的意大利燴飯「Shrimp Risotto」,香氣突出;愛Pizza的,別錯過手工薄餅「Prosciutto and Mozzarella Cheese Pizza」,好吃得來,帶有點點日式風味。喜歡海鮮的,還可以加$38選擇「Seafood Basilico with Grilled Amadai」,日本甘鯛配上時令海鮮如青口及大蜆,沾上羅勒青醬汁,滿嘴鮮味。食肉獸又可以加$28選擇「Iberico Pork Chop with White Wine Butter Sauce」,餐廳選用西班牙伊比利亞黑毛豬,再以日本櫻花木煙燻,最後配白酒牛油汁,肉味十分濃郁。





Bacon Carbonara





Prosciutto and Mozzarella Cheese Pizza





Seafood Basilico with Grilled Amadai





Shrimp Risotto



總廚三原先生的家鄉在香川縣,當地人會以橄欖餵飼和牛及家禽,肉類的味道零舍不同。餐廳早午餐亦有來自香川縣的肉類,例如土雞肉「Japanese Olive Chicken」,食落特別鮮甜;加$68可選擇「Wagyu Beef Cheek Cheese Omelette with Red Wine Sauce」,以日式芝士奄列搭配和牛面頰肉,沾上香濃紅酒醬汁,惹味非常;加$78則可選擇「Japanese Wagyu Beef Milanese Cutlet with Homemade Japanese Tomato Sauce」,以米蘭式炸橄欖牛排配上自家製的日式番茄醬,意日風味獨特。



如果想再Chill一些,可以以$288元加配2小時無限暢飲,大家可以任飲啤酒、精選氣泡酒及葡萄酒,正!







Trattoria Kagawa by Mihara

地址:灣仔船街18號地下

電話:5394 3690

時間:逢星期六、日及公眾假期中午12時至下午3時

價錢:每位$288起

詳情:www.facebook.com/trattoria.kagawa/



下一頁:中環煤氣燈旁的愜意時光!歎矜貴鱘魚子醬、西班牙紅蝦麵、尊貴甜品餐車







各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇