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第96屆奧斯卡頒獎典禮將於香港時間3月11日早上舉行！這場全球矚目的影壇盛事前夕，高先電影院推出奧斯卡金像獎提名電影巡禮，一口氣在一星期內上映多部提名電影，讓大家滿足睇戲癮，即刻睇有甚麼電影啱睇！

三月初12套提名電影再上映！

高先電影院將於3月4至10日推出第96屆奧斯卡金像獎提名電影巡禮，不只去年大熱電影《Barbie芭比》（Barbie）及《奧本海默》（Oppenheimer）再次上映，還有一些近期上映的電影亦包括在內，如《新活日常》（Perfect Days）、《墮下的對證》（Anatomy Of A Fall）！去年大熱的電影也許大家都看過，今次就為大家推介幾套較近期上映的電影，部分甚至是現正票房大賣中！

奧斯卡提名電影 ︳ 1. 《墮下的對證》（Anatomy Of A Fall）：法國驚悚片從兇殺案看感情關係

《墮下的對證》講述德國作家Sandra（Sandra Hüller 飾）、她的法國丈夫Samuel（Samuel Theis 飾）和他們 11 歲的兒子 Daniel（Milo Machado Graner 飾）在法國阿爾卑斯山的一個偏遠小鎮過著與世隔絕的生活。Samuel突然被發現死在他們小木屋的雪下， Samuel 因死因可疑而被警方推定為謀殺案，妻子Sandra自然成為主要嫌疑人。當中的審判不僅是調查Samuel之死，更是深入了解Sandra與Samuel二人矛盾關係，讓大家一同展開不安的調查之旅。

憑著刺激、驚悚情節，《墮下的對證》獲提名最佳電影、最佳女主角、最佳導演、最佳原創劇本及最佳剪接。假如喜歡刺激感，一定要看看！

（圖片來源：《墮下的對證》）

奧斯卡提名電影 ︳ 2. 《新活日常》（Perfect Days）：貼地公廁清潔員打破規律日常、回望過去

日本電影《新活日常》以沉默寡言的東京公廁清潔工人平山作主角，他一直過著看似單調重複的生活，陶醉於analog音樂（類比音樂）和文學，常聽著錄音帶播放的The Rolling Stones、Patti Smith和Lou Reed的音樂穿梭城市，又不時舉起菲林相機，捕捉葉縫漏出的陽光。一場突如其來的相遇，打破了平山的日常規律，也逐漸揭露他的過去。

（圖片來源：《新活日常》）

除了貼地的主角，令每個日復日上班下班的人有共鳴外，背後導演「公路詩人」雲溫達斯亦是重點之一。雲溫達斯在《尋找小津》問世30多年後重回日本，前往都市最不起眼的角落，以男主角上班、下班的路上成為公路遊歷，營造公路感。德國的導演到訪日本，再以當地演員作電影主軸，令《新活日常》獲得最佳國際長片的提名。

奧斯卡提名電影 ︳ 3. 《可憐的東西》（Poor Things）：同名小說改編、Emma Stone破格演出再被提名影后！

《可憐的東西》是一套超現實黑色喜劇，改編自蘇格蘭作家 Alasdair Gray 的同名小說， 由2016年以《星聲夢裏人》奪得女主角的Emma Stone擔正，講述自殺身亡的年輕女子Bella被古怪科學家救活。不過復活後的Bella擁有成熟女性外表，內裏卻有著猶如小孩的心智，天真好奇、隨心縱慾、不受束縛，對未知的世界如饑似渴，因而與縱情聲色的律師（麥克雷法路）私奔、追求自由。

（圖片來源：《可憐的東西》）

電影的看點十分多，Emma Stone不但首次身兼監製及演員，還全裸破格演出，將小說的情節完整發揮出來！跳脫的情節、華麗的服裝等為《可憐的東西》帶來最佳電影、最佳女主角、最佳導演、最佳改編劇本、最佳原創配樂、最佳攝影、最佳服裝設計、最佳剪接、最佳美術設計及最佳妝髮設計，一共10個提名！香港2月底上映這部電影，大家亦可以入場看看Emma Stone眾演員精湛的演技！

奧斯卡提名電影 ︳ 4. 《滯留生》（The Holdovers）：古怪老師被排擠！聖誕被迫留校譜真摯師生喜劇！

《滯留生》將於3月初正式上映，假如愛看喜劇的話，一定不能錯過！一名在寄宿學校任職的歷史老師「保羅漢納姆」保羅吉馬蒂，而他古怪的性格被所有教職員及學生排擠，更被學校要求聖誕假留在學校監督管理無法回家過節的學生。本來需要照顧一群學生，但最終有名改變心意的父親將大部分學生帶走，只遺下無依無靠的學生「安格斯塔利」多明尼克塞薩，他與保羅吉馬蒂連同校園主廚被迫「困獸鬥」，卻意外合得來，在這個長假期建立緊密的關係，成為大家的依靠，當中更鬧出不少趣事！《滯留生》於今屆奧斯卡獲得最佳男主角、最佳女配角、最佳原創劇本及最佳剪接的提名。

（圖片來源：《滯留生》）

奧斯卡提名電影 ︳ 5. 《從前的我們》（Past Lives）：導演以自傳講跨越10,751英里的移民愛情故事！

以上還沒有浪漫愛情故事為主軸的電影，假如喜歡看平淡愛情小品的話，可以揀《從前的我們》。由韓裔加拿大導演宋席琳執導，改編自身故事，以一對青梅竹馬橫跨幾十年，穿越10,751英里，由韓國走到美國的故事為主線。

Nora（Greta Lee 飾）和 Hae Sung （劉台午飾）是兩個心靈相通的童年好友，當Nora 一家離開韓國移民到多倫多後，他們被迫分離。12年後，他們在Facebook上重遇，並一直於Skype視像聊天。然而在二人感情開始萌芽之時，Nora 卻為了追夢而停止再與 Hae Sung聯絡。再過了12年後，Hae Sung到紐約與Nora重聚，但當時Nora已成美國人妻。 在相處的一個星期裏，他們必須面對自己的命運、愛情和人生中所作的選擇。這部電影不只講愛情，還描繪了主角移民後遇到的難題，如身份認同及文化差異等。面對著香港的移民潮，這部電影不但浪漫，還令人產生共鳴感。《從前的我們》在今屆奧斯卡獲提名最佳電影、最佳原創劇本。

除了以上較近期上映的電影外，還有獲最多提名的《奧本海默》等都值得影迷們一看再看，趁頒獎禮前重溫，在心裏揀出自己心水的影帝、影后及最佳電影等等，看看你的眼光與評審又是否一致！

高先電影院第96屆奧斯卡金像獎提名電影巡禮

活動日期：3月4至10日

1. Barbie 芭比（Barbie）：

上映日期及時間：4／3（一）19:10

提名：最佳電影、最佳女配角、最佳改編劇本、最佳原創歌曲、最佳服裝設計、最佳美術設計

2. 奧本海默（Oppenheimer）

上映日期及時間：4／3（一）21:10

提名：最佳電影、最佳男主角、最佳女配角、最佳導演、最佳改編劇本、最佳原創配樂、最佳攝影、最佳服裝設計、最佳剪接、最佳音效、最佳美術設計、最佳妝髮設計



3. 特權樂園（The Zone of Interest）

上映日期及時間：5／3（二）19:30

提名：最佳電影、最佳導演、最佳國際長片、最佳改編劇本、最佳音效

4. 滯留生（The Holdovers）

上映日期及時間：5／3（二）21:30

提名：最佳男主角、最佳女配角、最佳原創劇本、最佳剪接

5. 永恆的記憶（The Eternal Memory）

上映日期及時間：7／3（四）19:00

提名：最佳紀錄長片

6. 花月殺手（Killers of the Flower Moon）

上映日期及時間：7／3（四）20:40

提名：最佳電影、最佳女主角、最佳導演、最佳原創配樂、最佳原創歌曲、最佳攝影、最佳服裝設計、最佳剪接、最佳美術設計

7. 可憐的東西（Poor Things）

上映日期及時間：8／3（五）19:00

提名：最佳電影、最佳女主角、最佳導演、最佳改編劇本、最佳原創配樂、最佳攝影、最佳服裝設計、最佳剪接、最佳美術設計、最佳妝髮設計

8. 新活日常（Perfect Days）

上映日期及時間：8／3（五）21:40

提名：最佳國際長片

9. 以色列鐵娘子：梅爾夫人（Golda）

上映日期及時間：9／3（六）15:15

提名：最佳妝髮設計

10. 五月的你，十二月的她（May December）

上映日期及時間：9／3（六）17:10

提名：最佳原創劇本

11. 從前的我們（Past Lives）

上映日期及時間：10／3（日）16:45

提名：最佳電影、最佳原創劇本

12. 墮下的對證（Anatomy of a Fall）

上映日期及時間：10／3（日）18:45

提名：最佳電影、最佳女主角、最佳導演、最佳原創劇本、最佳剪接

（圖片來源：Golden Scene Cinema 高先電影院 Facebook）

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