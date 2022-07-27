加入最愛專欄 收藏文章

不少家常菜都會看到豬扒的蹤影，例如洋葱豬扒、番茄豬扒、香茅豬扒等等，這些菜式只要將豬扒煎熟加個醬汁去燜煮一會便可很方便，但是久而久之就會收到家人投訴！如果想搞搞新意思，不如用氣炸鍋做「椒鹽豬扒」，將醃好的豬扒沾上生粉去氣炸，就可以做出大牌檔的風味！

椒鹽豬扒 （氣炸版）

烹煮時間︰20分鐘

分量︰3-4人

材料︰

豬扒 4塊

蒜蓉 2茶匙

醃料︰

生抽 2湯匙

雞粉 1／2 茶匙

砂糖 1／4 茶匙

粟粉 1茶匙

梳打粉 1／4 茶匙 （隨意）

菜油 1茶匙

椒鹽材料：

花椒粉 1茶匙

幼鹽 1／4茶匙

辣椒粒 1／2 茶匙

做法 :

1. 豬扒洗淨，用刀略刴斷根，加入醃料醃15分鐘。

2. 豬扒兩面沾上栗粉。

3. 將豬扒放入氣炸鍋內，用200度氣炸25-30分鐘至金黃色，盛起切件。

（注：氣炸期間15分鐘將豬扒反轉一次，如無氣炸鍋，可用半煎炸方式將豬扒兩面煎至金黃色）

4. 自製花椒鹽︰燒熱鑊，白鑊加入椒鹽材料慢火炒香，盛起。

5. 燒熱鑊加入2湯匙油，下蒜茸爆至金黃色，加入椒鹽爆香，下豬扒兜勻，即成。

小貼士：

如不想自製椒鹽，可以到超市或雜貨店買現成椒鹽調味料。







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動