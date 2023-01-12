加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】第80屆金球獎頒獎禮昨晨（香港時間）於美國加州舉行，現年60歲的楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once），勇奪音樂及喜劇組最佳女主角，而在《奇》片中飾演楊紫瓊丈夫的華裔男星關繼威，亦贏得最佳男配角。

楊紫瓊得獎後，獲睇好入圍奧斯卡爭影后。

成為金球史上第二位亞裔影后的楊紫瓊，領獎時十分感觸說︰「我入行40年了，這是一段奇妙的旅程，能夠站在這裏，一切都值得。」她回想當年進軍荷里活，感覺就像夢想成真，但因其亞裔身份，不少人認為她是「少數民族」，又問她是否懂得英語，「我去年已60歲了，我想所有女性都明白，隨年紀漸長，機會似乎愈來愈少，但我還是收到一份禮物，就是《奇異女俠玩救宇宙》。」由於楊紫瓊發表感受時間太長，大會樂隊奏樂催促她，她即搞笑回應︰「請收聲，我可以揍你一頓，我說真的！」令全場爆笑。

而童星出身的51歲關繼威領獎時，哽咽答謝名導史提芬史匹堡，讓他參演1984年電影《奪寶奇兵之魔域奇兵》︰「我永不忘記我從哪裏來，感謝給我第一次機會的史提芬。」曾是人氣童星的關繼威，長大後曾轉當特技演員，他坦言曾自我懷疑多年，感激《奇》片導演關家永及丹尼爾施奈特找他演出，「幸好經過30年後，有兩個人想起我，他們想起了那個童星，給我再次嘗試的機會。」

關繼威獲得最佳男配角殊榮。

楊紫瓊在《奇異女俠玩救宇宙》中演中年師奶，意外穿梭平行時空。（資料圖片）







【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情