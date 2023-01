楊紫瓊勇奪金球影后 被催促落台笑稱要「打人」

【晴報專訊】第80屆金球獎頒獎禮昨晨(香港時間)於美國加州舉行,現年60歲的楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once),勇奪音樂及喜劇組最佳女主角,而在《奇》片中飾演楊紫瓊丈夫的華裔男星關繼威,亦贏得最佳男配角。

楊紫瓊得獎後,獲睇好入圍奧斯卡爭影后。

成為金球史上第二位亞裔影后的楊紫瓊,領獎時十分感觸說︰「我入行40年了,這是一段奇妙的旅程,能夠站在這裏,一切都值得。」她回想當年進軍荷里活,感覺就像夢想成真,但因其亞裔身份,不少人認為她是「少數民族」,又問她是否懂得英語,「我去年已60歲了,我想所有女性都明白,隨年紀漸長,機會似乎愈來愈少,但我還是收到一份禮物,就是《奇異女俠玩救宇宙》。」由於楊紫瓊發表感受時間太長,大會樂隊奏樂催促她,她即搞笑回應︰「請收聲,我可以揍你一頓,我說真的!」令全場爆笑。

而童星出身的51歲關繼威領獎時,哽咽答謝名導史提芬史匹堡,讓他參演1984年電影《奪寶奇兵之魔域奇兵》︰「我永不忘記我從哪裏來,感謝給我第一次機會的史提芬。」曾是人氣童星的關繼威,長大後曾轉當特技演員,他坦言曾自我懷疑多年,感激《奇》片導演關家永及丹尼爾施奈特找他演出,「幸好經過30年後,有兩個人想起我,他們想起了那個童星,給我再次嘗試的機會。」

關繼威獲得最佳男配角殊榮。

楊紫瓊在《奇異女俠玩救宇宙》中演中年師奶,意外穿梭平行時空。(資料圖片)