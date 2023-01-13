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【晴報專訊】視后唐詩詠去年離巢效力19年的無綫，曾表示想作新嘗試的詩詠，近日北上工作，為金剛主持的廣東衛視飲食遊戲節目《為食神探》任嘉賓，回復自由身的她疑似北上發展事業。不過，昨日詩詠回覆本報時否認進軍內地，今次拍攝純粹支持朋友。

唐詩詠離巢後即有不少新搞作，除了希望創作舞台劇劇本，又參演電影《臥底的退隱生活》，原來她更北上開工，首度亮相內地節目。昨日微博廣傳多段詩詠、金剛及三位女主持拍攝廣東衛視節目《為食神探》的片段，眾人齊齊到訪深圳「世界之窗」，詩詠在鏡頭前以廣東話自我介紹︰「Hello，我係詩詠，可以叫我做Nat Nat！」身旁的金剛忍不住搞爛gag︰「哇！Nat Nat好叻呀，行大運呀！」他們去超市鬥掃貨，又在林峯開設、上月剛開業的高級餐廳錄影，詩詠看來玩得勁開心。《為食神探》獲安排於本月22日大年初一晚上播出，屆時詩詠陪伴廣東省觀眾一同迎兔年。

金剛與詩詠在林峯投資的餐廳嘗盡特色美食。（微博截圖）

讚林峯深圳餐廳菜式正

昨日詩詠回應本報時，強調今次拍攝並非進軍內地，揚言純粹幫朋友︰「節目贊助商好有誠意，一直由上年等我嘅檔期等到依家。今次算係當幫朋友拍節目，有金剛一齊主持，又去咗林峯間餐廳，好好玩。」她透露《為食神探》主要介紹內地不同類型的菜式，問到對林峯餐廳的評價，她讚不絕口︰「好好食，我喺香港未食過呢個煮法，用煙燻方法煮菜式，味道好有特色，所以今次拍節目係撑金剛、撑林峯！」

詩詠（右二）跟《為食神探》團隊到訪「世界之窗」。（微博截圖）

日前詩詠與好姊妹黃翠如（右）及張曦雯等開派對。（資料圖片）

詩詠在台慶劇《超能使者》表現獲讚，更入圍爭視后。（資料圖片）







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