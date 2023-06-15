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【晴報專訊】周潤發（發哥）、袁詠儀（靚靚）和柯煒林（Will）昨日到中環髮型屋宣傳新戲《別叫我"賭神"》，發哥表示繼《阿郎的故事》和《秋天的童話》後，已很久沒有拍文藝片。今次相隔五年再拍港產片，發哥直言因為劇本吸引，加上靚靚做女主角才令他出山。

柯煒林、袁詠儀和周潤發首次合作，相當愉快。

周潤發和袁詠儀在新戲《別叫我"賭神"》飾演一對舊情人，分手多年後，靚靚帶着兒子（柯煒林飾演）到發哥經營的髮型屋，把兒子交託給發哥照顧。發哥事前特意去學剪髮，昨日他出席電影宣傳活動時稱︰「有髮型師教我剪頭髮，學咗幾個月，但去到現場都係唔得，一拍近鏡就交番畀髮型師，我手騰腳震㗎嘛，驚剪到自己隻手，頭髮生得番，剪到手生唔番。」

發哥學師兩個月，昨日即席為靚靚剪髮。

發哥指因劇本好及靚靚關係而令他出山拍戲，「有人畀呢個劇本我，加上有袁小姐，梗係『飯應』，影后喎，幾廿年都咁後生咁靚。」靚靚亦賣口乖︰「發哥喎，我直頭嘔凸啦。」而戲中兒子Will則表示能與兩位影帝影后級前輩合作，感到十分緊張，大爆發哥每日都做「人肉鬧鐘」，朝早六點駕車接他一起去跑步，又帶他品嘗美食，再送他回家。發哥的跑步習慣風雨不改，日前到上海宣傳電影時，每朝早帶隊到黃埔外灘跑步，不過他踢爆兩位拍檔無恒心，「嘥氣啦，Will拍完套戲就無跑，靚靚跑過一次，佢跑商場比較多啲，跑網絡shopping多啲。」令靚靚一臉尷尬。

為靚靚出山拍戲

靚靚首次與發哥合作便飾演情侶，她坦言這是一個難忘的經歷，「好似圓夢咁，追到呢粒偶像，好開心。」發哥即透露︰「阿靚選香港小姐嘅時候，我做評判嘅，但我無投畀佢，所以我一直唔敢見佢，直至唔好彩被佢撞到我…哈哈。」靚靚認真指發哥的說話好有道理，令她心服口服不能反駁，發哥即大爆︰「一cut咗機，佢咪鬧到我隻狗咁，你唔好當我係Chilam（張智霖），佢畀你蝦，我唔會㗎！」發哥又戲言想開拍喜劇《兩人瘋癲》︰「我哋做主角，我再要同阿靚死過，睇下佢死定我死，玩我吖嗱！」靚靚笑到彎腰，不能接話，場面惹笑。

發哥為戲中小演員掃走頭髮碎。

發哥具親和力，連小朋友都喜歡他。







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