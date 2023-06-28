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【晴報專訊】在ViuTV偶像真人騷《全民造星V》中，郭澧羲（Hayson）獲幸運之神將他從復活區拉上來，可惜最終仍難逃被淘汰的結局。不過，Hayson認為失落《造星V》絕非代表夢碎，他繼續做音樂，同時投入籃球教練的工作。

Hayson出局後，坦承在情緒及人際關係上處理不足。

郭澧羲在《全民造星V》之初已跌入復活區，到宣布60強時，Hayson本來已被淘汰，但因霹靂舞港隊成員C Plus（施嘉鑫）為備戰奧運退賽，令他得以補上。Hayson回想仍眼濕濕說︰「我好記得當時見到想佢哋被人救嘅兄弟，全部救晒，但自己就企喺度。其實嗰下我無乜遺憾，因為一開始都無諗過入到圍，所以宣布最後一個入圍嘅時候，我係向天呼咗一口氣，我已經無悔、滿足，呢度唔係就咁完，我會繼續做音樂，繼續寫歌，反而回復平靜。跟住C Plus退賽，陳蕾老師叫我個名，嗰刻我好激動，因為由平靜狀態再推番上去，真係過山車咁，完全反應唔到，嗰刻我係諗點解會係我？」可惜，最後Hayson未能成功殺入30強。

Hayson自責沒有做好隊長的本份，對組員道歉。

Hayson（左）雖然在40強止步，但表示追夢之旅未完。（IG圖片）

Hayson無緣晉級30強，在IG發長文感謝導師陳蕾及陳健安，獲二人在待人接物及音樂上的教導，令他一生受用。（IG圖片）

一直以來，Hayson希望成為一個有影響力的人，於教育大學畢業的他，立志跟父母一樣做教師，希望任教體育科，於是，他與大學同學開辦一間籃球學校。為了兼顧籃球學校工作及《造星V》，以免「兩頭唔到岸」，Hayson事前為籃球學校計劃全年流程表，現時他已離開節目，可以專心為暑期班做好準備。

兼顧參賽教波

問到籃球學校的投資額有多少？Hayson說︰「我哋無話投資幾多錢，只係幾個人搞一間公司，然後申請BR（商業登記），所以成本就係個BR，然後喺一啲學校入標，其實我呢半年都無收入。做教練有個唔好嘅地方，如果入學校教，係每個學期出一次糧，即係一年出兩次糧。上年九月開學中標書，12月《造星V》海選，所以喺呢段時間，除咗參加《造星V》，一個禮拜有一、兩日我要入學校教波，啱啱完咗第一個學期，我先收到錢。」

Hayson是籃球健將，更以此發展事業。（IG圖片）

Hayson坦言經濟壓力不小，幸好獲家人的體諒，他說︰「佢哋知道我唔係搵得好多，叫我take care自己就得。」重提Hayson在《造星V》自我介紹時，揚言寧願捱窮都會選擇追夢，他說︰「我覺得有時要取捨，唔可以得一想二，籃球學校搵到嘅錢，其實大部分都攞嚟出糧，要出糧畀教練，一係用喺marketing，我諗全公司搵得最少錢就係我，但起碼係做緊我想做嘅事。」

Hayson在教育大學畢業，希望跟父母一樣做教師。（IG圖片）







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