自從李啟言(阿Mo)去年7月因MIRROR演唱會事故受重傷,女友蘇芷晴(So Ching)一直對他不離不棄,雖然曾嘗試復出工作,但最終宣布退出女團COLLAR,現時投入舞蹈班教學的工作。So Ching跟網友玩「你問我答」,除了罕有提及阿Mo,亦被網友問及跟「佢哋」的關係。

MIRROR演唱會去年7月發生重大事故,在第4場演出時,一塊重600公斤的演唱會LED大屏幕突然鬆脫,擊中舞蹈員李啟言(阿Mo)及張梓峯,兩人均告受傷。其中阿Mo傷勢較重,一直留院接受不同的復康治療,李啟言的爸爸李盛林牧師每星期都會網上公開代禱信,交代阿Mo的康復進度及心情。So Ching在「你問我答」中被多次問到阿Mo的情況,起初她回應說:「唔方便代佢答,但請大家繼續為佢集氣,留意每個星期六的代禱信。」

後來再被問到時,So Ching分享一個日本御守的照片,並留言說:「佢每日都好努力!」亦有人問到So Ching和阿Mo的愛貓LimLim見不見到爸爸,So Ching說:「無,佢哋係好掛住對方的。」

So Ching今年5月正式宣布退出COLLAR,隨即前隊友Winka被發現IG火速unfollow So Ching。不少網友都關心她跟前隊友的關係,不過提問時就未有開名,網友問:「同佢哋仲有冇聯絡?仲係咪朋友?希望個問題唔好令你反感,我冇咁嘅目的,純粹好奇。」So Ching都有詳情回覆,她說:「呢到既(嘅)「佢哋」我會解讀為好多唔同人,我諗主要係同我價值觀唔相似既(嘅)人but it's okay,一年多呢段時間入面發生左(咗)好多大大小小既事(嘅)事,仍然學習緊點樣放下一d(啲)執著,令自己唔好咁唔開心,一切順其自然吧!」雖然So Ching跟網友都沒有開名,但討論區上有網友指So Ching的IG已經unfollow 七位前隊友。







