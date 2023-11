加入最愛專欄 收藏文章

繼唐海汶(Iris)、溫蕎菲(Chelsea)及孫雪祺(Gigi)後,今日TVB財經主播余琦琪(Katrina)亦宣布離巢,並感謝前輩們的幫助,「謝謝大家,有緣再見!」

余琦琪po出工作照,留言:「Finally it’s my last day here. 在TVB工作的時間不算久,但財經主播/記者卻是我目前做過很久的一份職業,一直都覺得自己非常幸運,畢業後就得到喜歡的工作,回想起小時候開電視看到專業的財經主播,也沒想過有一天自己真的能坐上這個位置。」

她指五年前剛剛入職,對財經是一無所知,「五年後,從來都沒有想過已經可以獨立地把整個財經節目的rundown內容排出來。這當然要歸功於一路上遇見的前輩們,他們給予我無數的幫助、教導和機會。亦感恩在職場上也可以遇到很多知心的朋友。謝謝大家,有緣再見!」

余琦琪大學在讀英國修適士大學媒體及文化研究雙學位,2018年完成香港中文大學新聞學文學碩士課程。畢業後,余琦琪加入Now TV做財經台記者,在2020年轉職無線,在85台財經及體育資訊台《智富360》、翡翠台《交易現場》及《深港滬通》主持節目,亦曾主持《理財有道》及《有錢淘》、《金融街話》等專題節目。

另外,無線(TVB)電視今日公布消息,宣布「重組電視廣播和電子商貿業務」,現時的J2台和財經體育資訊台的內容將會合併成為新頻道「TVB+」,除了將會減少整體節目製作時數及邊緣時段內容的製作預算外,亦同時將削減這個業務分部的人員超過200名。







