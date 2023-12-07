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《中年好聲音》播出以來都大受歡迎，除了參賽者各自獲得支持者外，連帶幾位主席評判、客席評判、導師及主持車婉婉都人氣急升。車婉婉節目中多次被參賽者的故事感動落淚，更得到啟發而推出個人歌曲《遲來的加冕》，近日婉婉公布將於明年舉辦首次演唱會，回饋大家的支持。海報一出，《中年好聲音》兩屆參賽者都用IG狂推，惟獨向展鵬刻意發文怒轟車婉婉，形容她為「九唔搭八的所謂歌星」。

向展鵬早前IG分享一張相，相中明顯見到是車婉婉演唱會海報的朦朧版，而他的發言都沒有開名，但明顯茅頭直指車婉婉，向展鵬說：「她是誰？這個九唔搭八的所謂歌星，話自己要開演唱會，她講這一次只是香港站，但我覺得她應該選擇欣澳站比較好些。我連一首她的歌都未聽過！恆指萬五點，世界淪亡了！我真人和她溝通接觸過，相識了近30年，但不值一提，一律六百蚊？不值得！我認識了她成30年了，我甚麼都知道，但她好扮嘢，仲串（寸）我，我為（惟）有………」

字裏行間流露出兩人有一定的「牙齒印」，在向展鵬的IG所見，他不時跟《中年好聲音2》的參賽者會有聚會，跟韋綺姍、肥媽和其他參賽者都有開心合照，偏偏就不見車婉婉。

身為向氏家族成員的向展鵬（Jeffrey），他的爸爸向華榮是電影公司老闆向華強、向華勝的四弟，家底相當豐厚。向展鵬雖然為人低調，早年曾於娛樂圈發展，做過模特兒及準備出碟。跟向展鵬相識卅年的梁思浩爆他年薪過千萬高層，仍然會追尋自己夢想，令人感動。







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