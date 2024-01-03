加入最愛專欄 收藏文章

《萬千星輝頒獎典禮》將於1月14日在澳門上葡京綜合渡假村舉行，TVB早前公布各大獎項的最後十強入圍名單，不過藝員們認為部分獎項已完全沒有懸念，而部分獎項則競爭非常激烈，大家叮噹馬頭爭崩頭，選情令人非常緊張。劇集《新聞女王》熱播完畢，不少觀眾都認為佘詩曼的超班演技，絕對能問鼎「最佳女主角」的獎項。

除了阿佘外，李佳芯、李施嬅、蔡思貝、吳若希、劉佩玥、龔嘉欣、胡定欣、林夏薇及陳茵媺都是「最佳女主角」的候選人，蔡思貝早前已經揚言All-in阿佘，不抱任何得獎的信心。而吳若希難得以歌手身分轉換成演員，在《香港人在北京》中的破格演出，成功「入屋」得到不少的讚賞，今次打入視后十強，吳若希除了獲得好友麥美恩、丁子朗及老公等開派對時預祝成功外，她的粉絲更非常認真打印宣傳單張，為偶像「打告急牌」拉票，跟區議會選舉的單張非常相似。連吳若希都不禁搞笑留言說：「什麼樣的粉絲，就有什麼樣的偶像！聽聞佢哋尋日已經派咗100張出去。」

至於同樣打告急牌的是阮浩棕，他憑今年《隱形戰隊》、《靈戲逼人》及《隱門》多部劇集的搶眼演出，成功打入「飛躍進步男藝員」的最後十強，與陳浚霆、周吉佩、周奕瑋、許文軒、孔德賢、林正峰、林景程、馬貫東、吳業坤及容天佑一齊爭獎，由於競爭激烈，最後十強變十一強，非常緊張。阮浩棕日前跟好兄弟吳子冲一齊開IG Live，沒想到吳子冲竟然係他親自製作「選情告急」的手寫單張，雖然較為「火炮」簡陋，不過心意滿分，特別是原來吳子冲都有份角逐同一獎項，自己落馬仍然為阮浩棕落力打氣，兄弟情非常深厚。

飛躍進步男、女藝員入圍名單：

其實今年的「男飛躍」和「女飛躍」競爭都相當激烈，男飛躍方面，周吉佩、孔德賢、許文軒、林景程、馬貫東和阮浩棕都是熱門人選，幾位今年在崗位上都大有進步。至於女飛躍方面，作為阮浩棕緋聞女友的何沛珈今年可謂狀態大勇，主持的大細騷都頻頻見到她出現，而且在戲劇上都有所發揮，如果兩人齊齊攞獎，未知會否正式公開戀情呢？而何沛珈外，「女飛躍」的候選人有陳楨怡、傅嘉莉、何依婷、劉穎鏇、戴祖儀、JW王灝兒、王敏奕、游嘉欣及炎明熹，似乎何依婷和傅嘉莉的得獎機會都不弱。

最佳男主角、女主角、男配角、女配角及最佳劇集入圍名單：







【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱