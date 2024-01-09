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「金牌司儀」林盛斌（Bob）近年在YouTube開設Channel，以正能量訊息希望可以影響大眾，相當有心。不過他的照片和影片就經常被盜取成為「騙徒」的工具。繼早前不斷「被」成為金融講座嘉賓之後，近日再「被代言」金融機構拍廣告，激到Bob要撰長文澄清，又寸爆對方一個微細位就已經踢爆係疑似騙局，事件公開後，結果亦相當有趣。

Bob認為近日市道麻麻，所以近日很多「騙徒」出嚟搵食，他力斥突然「被代言」一事，更罕有公開點名相關的機構，「你哋喺完全冇經過我同我公司嘅同意下，唔知係邊度攞咗幾張我嘅相走去用，我就真係覺得過分咗少少，唔係太好嘅。當我個經理人聯絡你哋嘅時候，傾咗幾句然後你哋竟然玩cut線？好啦，既然你咁想我幫你哋做宣傳，我就盡我『被代言人』嘅責任，等多啲人知道同認識你哋公司啦。」

Bob踢爆這家公司其中一項可疑位，令網友一眼就分辨出到底是否騙徒，他續言：「你話你公司喺國際金融中心二期86樓咁型，但係email個尾竟然係用 yahoo.com，其實聰明少少嘅人都已經唔會上當㗎啦，同埋就算你哋偷，都用啲新少少嘅相啦大佬，你用嗰啲相，有啲真係好多年前㗎嘞，呃人都花少少心思，做少少功課啦唔該，四個字形容你哋，不知所謂。我重申：我冇幫過呢間公司拍廣告，亦唔係代言人。」

Bob接受《晴報》訪問，他回覆說：「其實我都唔知嗰邊而家係乜嘢環境，成件事係有網民喺網上面見到，然後私訊問我係咪幫呢間財務公司拍廣告，係咪代言人，因為佢想借錢，問我係咪信得過，我先知道有件咁嘅事。然後我話俾經理人知，佢馬上打電話去了解到底點解冇經過我哋同意，就擅自攞咗啲相作商業推廣用途，不過傾咗幾句唔夠，對方就cut線，咁我都幾肯定呢啲係呃人㗎啦！如果間公司真係喺國際金融中心二期86樓，個email就唔會用yahoo咁流啦，同埋有朋友話俾我知嗰度應該係金管局其中一層寫字樓嘅地址，所以應該所有資料都係假㗎嘞。」

Bob透露我出完個post之後，該「公司」的電話已經打不通，網址又load唔到，他說：「而家件事交咗俾公司同事處理，會徵詢法律意見再採取下一步嘅行動，因為實在唔能夠姑息呢啲騙子。（成日被利用做騙案「主角」點算？）其實對付呢啲事件，又真係冇乜嘢特別嘅對策，都係見招拆招，我在明，人哋在暗，如果下次再見到類似嘅情況，唯有用自己嘅方法喺社交平台嗰度馬上澄清同聲明，等多啲人知道，減少其他人被騙嘅機會，當然最希望執法機關可以落力重點打擊呢啲網上騙案，因為實在有太多呢啲case不斷出現，唔單只係我，好多人都受影響。」他表示由於他早前真心為朋友Bonnie推介她的網上課程，教大家管理財務，可惜影片遭到不法之徒利用作為騙財工具，令Bonnie的課程同相關照片都被盜用，「最慘係有啲人都誤會咗Bonnie嘅課程都係呃人嗰啲，所以佢都好無辜受到牽連。」







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