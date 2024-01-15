加入最愛專欄 收藏文章

《萬千星輝頒獎典禮2023》昨晚（14日）首先頒發「最佳男、女配角」，前日37歲生日的高海寧牛一當旺，成功憑《新聞女王》Cathy許詩晴一角，撼贏另一大熱傅嘉莉奪得「最佳女配角」，亦是高Ling第一次在《萬千星輝頒獎禮》有獎攞。

高Ling激動爆喊，連台下的Man姐佘詩曼亦感動落淚。高Ling說：「多謝《新聞女王》團隊，我要將呢個獎送畀婆婆，我入行15年終於拎到獎！」

「最佳男配角」則由林子善憑《隱形戰隊》獲得，出名喊包的他一上台即跪拜，他喊住說：「網民唔鍾意我喊，其實我都唔鍾意喊！」

子善續說：「頭先我跪係想跪父母，因為佢哋帶我嚟呢個世界，多謝TVB，落TVB廣告吖，我好喊得㗎，唔好撩我啦！一生人一次！我要多謝投我票嘅人，多謝高層畀機會我，我唔係TVB親生仔，但我當TVB係屋企，流住TVB血！多謝周星馳先生帶我入行，多謝喺我冇乜嘢做時，曾志偉先生帶我入電影圈；當我想拍電視，黃子華先生帶我入TVB，好多人好錫我。」他不停逐一多謝家人，連頒獎嘉賓朱咪咪都笑他：「究竟你有幾多個屋企人？」







【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動