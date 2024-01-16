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人氣偶像男團MIRROR在2022年7月舉辦紅館演唱會期間，遇上巨型屏幕下墮壓傷兩名舞蹈員，演唱會即時宣布腰斬。直至2024年MIRROR演唱會正式重啟，並移師到亞洲博覽館舉行16場，除了補場予上次演唱會的觀眾外，更格外增加場次，滿足更多鏡粉見偶像的慾望！演唱會昨晚舉辦第一場，不少粉絲提早到場去不同的應援區打卡影相留念。

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》昨晚正式開鑼，亞博場館座無虛席，開場前大會熒幕播出MIRROR昔日演出的片段，已經令全場尖叫聲震耳欲聾。MIRROR 12子包括楊樂文（Lokman）、江熚生（AK）、姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（阿Jer），李駿傑（Jeremy）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）、邱士縉（Stanley）、呂爵安（Edan）及陳卓賢（Ian）以全黑特務造型登場，獻唱《Rocketstars》，配音歌曲，他們的造型都有閃石效果，相當有型。其中，姜濤未見減肥成功，唯一他以超長褸示人，遮住大部分身軀，而腰封超粗大遮晒肚，甚有日本和服Feel！

當MIRROR唱出第二首歌《Sheesh》時，已經急不及待要求在場的粉絲企起身一齊跳舞，氣氛非常高漲。根據Rundown所展示，MIRROR 12子都各自有Solo的演出部分，而他們都有合作的部分，Tiger同Frankie有一段跳舞的環節打頭陣。

Stanley先獨自獻唱《來不及》，現場熒幕播放他童年時跟家人的合照，未知是否想起去年離世的媽媽，Stanley一度感觸，向天上飛吻。隨後，他聯同Jeremy組成「巨龍與豬仔」合唱、Stanley真空上陣穿上西裝外套、露出八嚿腹肌，搞到現場尖叫聲不絕於耳。

現場舞台設計為「工」字形，背後是超巨型的MIRROR官方Logo，MIRROR能夠走到延伸舞台，跟粉絲有近距離的接觸，暫時未有太多花巧機關，只限於台底升上台面的升降台，舞台亦有煙花效果。而到場捧場的有陳安立、Stanley女友李炘頤、陳蕾、谷德昭及女友林子萱等等，MIRROR的經理人黃慧君（花姐）都有現身觀眾席，心情非常輕鬆大方讓觀眾拍照。







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