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昨日（14日）凌晨零時許，荃灣青山公路汀九段386號「觀海別墅」一單位姓江（56歲）女住戶報案，指屋內有搜掠痕迹，露台趟門被撬開，懷疑遭竊匪爆竊。警方接報到場，經女戶主初步點算，相信屋內約4,500港元現金、約值2萬元的外幣（包括人民幣及美元），以及共約值13.3萬港元的首飾被盜去。經調查後，將案件列作「爆竊」，暫未有人被捕。消息指，遇竊單位女戶主為藝人江欣燕。

（江欣燕FB）

現年56歲的江欣燕近年都不時接拍TVB的劇集，近日正忙於為王心慰監製的劇集《非份之罪》拍攝。據TVB《新聞報道》內容所指，事發在凌晨12點幾，當時屋主不在屋內，由於防盜警鐘被破壞，保安公司收到報告後通知屋主再報警。

1985年參加華星新秀歌唱比賽入行，不過出道時獲安排拍劇，更擔正女主角，由唱歌變身演員兼扮嘢能手於八十年代創出事業高峰，近年密密接劇，由2007年開始，拍攝處境劇《同事三分親》、《十八年後的終極告白》及早前的《靈戲迫人》等，演技獲得觀眾認可。2001年與拍拖十年的商人Jackson結婚，婚後淡出幕前做少奶奶，不過最終離婚收場，欣欣重申離婚與第三者無關，「因為同呢個人都相處咗二十年覺得悶，最大原因我中間拍番《畢打自己人》，搵番工作嗰種開心，感覺有番自己嘅世界，一個人更加開心，就不如分開。」單身十年，江欣燕稱暫未有找新對象的打算：「我結過婚嘛，係好恐怖嘅事嚟㗎，而家不知幾咁自由，哈哈！」







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