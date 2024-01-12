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由梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂、陳家樂、周家怡、白只、太保等人主演，莊文強執導及編劇、黃斌監製的電影，已全球同步上映。電影公司近日就篇幅所限，程一言（梁朝偉飾）與張嘉文（蔡卓妍飾）初遇的兩場戲都被忍痛刪剪了，電影公司近日將絕密片段曝光。

《金手指》開畫後大受歡迎，香港票房上映未夠兩周已衝破2800萬大關，榮膺2023年聖誕新年檔開畫票房總冠軍；台灣、新加坡、馬來西亞同時傳來喜訊，《金手指》的三地開畫票房，均是2023年港產片之冠。

梁朝偉和蔡卓妍戲中飾演一對，而且工作上亦是合作伙伴。但並沒交代二人因何而走在一起。絕密片段中解釋了張嘉文，原來早於少女時代與程一言有過一面之緣。以張嘉文「天生我『材』必有其用」的座右銘，解釋了為何程一言毫不猶豫就選中她當副手。

蔡卓妍緩緩道來：「張嘉文是一個自小已出來行走江湖的女生，曾加入過童黨，好清楚知道自己的優點，會利用驕人身材去得到一些好處，但又未致於不擇手段、出賣自己，只是明白為求生存必須有所犠牲，總之她有一份執著，就是想做到的，她一定要做到！」

當程一言在文具店初遇張嘉文，看到她不經意對色迷迷的老闆張達明輕露「本錢」，同黨小男孩就趁機在收銀機偷錢，令程一言對這個「進取」的女生留下深刻印象。日後開展搵錢大計，張嘉文湊巧跑來應徵秘書，程一言不假思索便以超筍價月薪8000元招攬旗下，滿肚密圈的程一言早已明白，張嘉文就是他想要的最佳棋子！

首次與梁朝偉合作，蔡卓妍可以夢想成真與偶像合作：「偉仔真的好好，不但全無架子，為了打破隔膜，還特意約我和白只到他的家聊天，花了不少時間和我們溝通、交流。而且雲集了最好的台前幕後，拍戲時就如歎世界，本身我是一個不斷重覆去想怎樣做得更好的人，但拍這部戲絲毫不用擔心，有最好的導演、對手，清晰地告訴我該怎麼做，令我能活在當下，有什麼感覺，就儘管演出來！」

梁朝偉仔亦大讚後輩蔡卓妍：「她很努力、用心，感謝她與一班年輕演員的專業，令《金手指》的拍攝能順利完成！」提到絕密片段中，他需要參與在後巷被打等動作戲，他輕鬆的說：「相比之前，今次的動作戲算是好『濕碎』，我與動作設計錢嘉樂之前也合作過《最佳拍檔之醉街拍檔》，彼此早已有了默契，這次也合作得相當愉快！」







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