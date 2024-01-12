  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

12/01/2024

《金手指》絕密刪減片段曝光！梁朝偉蔡卓妍怎樣初遇？阿Sa與偶像合作：偉仔全無架子

#梁朝偉 #莊文強 #陳家樂 #姜皓文 #周家怡 #蔡卓妍 #任達華 #張達明 #林海峰 #演員 #電影 #方中信 #白只 #錢嘉樂 #影視娛樂 #金手指
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　由梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂、陳家樂、周家怡、白只、太保等人主演，莊文強執導及編劇、黃斌監製的電影，已全球同步上映。電影公司近日就篇幅所限，程一言（梁朝偉飾）與張嘉文（蔡卓妍飾）初遇的兩場戲都被忍痛刪剪了，電影公司近日將絕密片段曝光。

 

 

　　《金手指》開畫後大受歡迎，香港票房上映未夠兩周已衝破2800萬大關，榮膺2023年聖誕新年檔開畫票房總冠軍；台灣、新加坡、馬來西亞同時傳來喜訊，《金手指》的三地開畫票房，均是2023年港產片之冠。

 

 

　　梁朝偉和蔡卓妍戲中飾演一對，而且工作上亦是合作伙伴。但並沒交代二人因何而走在一起。絕密片段中解釋了張嘉文，原來早於少女時代與程一言有過一面之緣。以張嘉文「天生我『材』必有其用」的座右銘，解釋了為何程一言毫不猶豫就選中她當副手。

 

 

　　蔡卓妍緩緩道來：「張嘉文是一個自小已出來行走江湖的女生，曾加入過童黨，好清楚知道自己的優點，會利用驕人身材去得到一些好處，但又未致於不擇手段、出賣自己，只是明白為求生存必須有所犠牲，總之她有一份執著，就是想做到的，她一定要做到！」

 

 

　　當程一言在文具店初遇張嘉文，看到她不經意對色迷迷的老闆張達明輕露「本錢」，同黨小男孩就趁機在收銀機偷錢，令程一言對這個「進取」的女生留下深刻印象。日後開展搵錢大計，張嘉文湊巧跑來應徵秘書，程一言不假思索便以超筍價月薪8000元招攬旗下，滿肚密圈的程一言早已明白，張嘉文就是他想要的最佳棋子！

 

 

　　首次與梁朝偉合作，蔡卓妍可以夢想成真與偶像合作：「偉仔真的好好，不但全無架子，為了打破隔膜，還特意約我和白只到他的家聊天，花了不少時間和我們溝通、交流。而且雲集了最好的台前幕後，拍戲時就如歎世界，本身我是一個不斷重覆去想怎樣做得更好的人，但拍這部戲絲毫不用擔心，有最好的導演、對手，清晰地告訴我該怎麼做，令我能活在當下，有什麼感覺，就儘管演出來！」

 

 

　　梁朝偉仔亦大讚後輩蔡卓妍：「她很努力、用心，感謝她與一班年輕演員的專業，令《金手指》的拍攝能順利完成！」提到絕密片段中，他需要參與在後巷被打等動作戲，他輕鬆的說：「相比之前，今次的動作戲算是好『濕碎』，我與動作設計錢嘉樂之前也合作過《最佳拍檔之醉街拍檔》，彼此早已有了默契，這次也合作得相當愉快！」

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#梁朝偉 #莊文強 #陳家樂 #姜皓文 #周家怡 #蔡卓妍 #任達華 #張達明 #林海峰 #演員 #電影 #方中信 #白只 #錢嘉樂 #影視娛樂 #金手指

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk