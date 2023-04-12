恨與姜皓文飛大馬登台 保錡成功向女神張慧儀抄牌

【晴報專訊】姜皓文（黑仔）、ERROR成員何啟華（Dee）及吳保錡等，昨日出席新劇《極度俏郎君》記者會。昨日缺席的女主角宣萱拍片大爆ERROR四子的遲到習慣，而阿Dee和保錡則趁機向「馬來西亞之子」黑仔搲撈，相當搞笑。

（左起）阿Dee、黑仔與保錡合作後成為好友。

昨日記招播出宣萱點評ERROR的片段，她大讚梁業（肥仔）守時，郭嘉駿（193）卻例遲；吳保錡口花花，何啟華則聰明又勤力。首次拍攝ViuTV劇集的姜皓文笑言今次拍劇「開心到瀉」，至於保錡曾揚言仰慕有份拍《極》劇的張慧儀，問到可有成功向女神「抄牌」？保錡說︰「我攞咗張慧儀電話呀，宣萱電話就無攞到。」黑仔聞言，即曬命表示成功向宣萱「抄牌」，更笑言大家可以交換兩位女神的電話號碼。

宣萱大爆保錡口花花。

阿Dee擔心ERROR被柴台

提到黑仔在大馬有物業，又不時與太太到當地小住，阿Dee即打蛇隨棍上，與保錡一唱一和︰「我哋同黑哥傾好咗，遲啲去雲頂登台。」阿Dee揚言早前在大馬街頭「掃街」，幾乎所有美食都有折，甚至免費，「因為拎黑哥張相出嚟，直頭唔使錢，話晒黑哥都係『馬來西亞之子』，啲陀地見到張相都即刻平五蚊，或者送多兩件臭豆腐。」三人不斷講笑，指將來到大馬登台時，可以向台下觀眾大派肉骨茶和榴槤，但阿Dee擔心ERROR會被觀眾掟榴槤上台。

COLLAR成員王家晴曬長腿。