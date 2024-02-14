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歌手胡鴻鈞（Hubert）早前為追星在酒店守候美斯，能夠近距離見到球星偶像，他跟同行的丁子朗都非常興奮，加上日前他都抽空到嘉年華會玩，不亦樂乎。不過原來他近日發生不愉快事件，Hubert被爆日前在內地回港過關時，被海關搜出大批加熱煙，結果收到傳票，正排期等候上庭，新年流流惹官非上身，認真大吉利是！

Hubert自從離開TVB轉簽邵氏兄弟後，返內地搵真銀的機會越來越多，登台、演唱會等等忙過不停，所以經常都要中、港兩地往返。報道指上月底Hubert獲邀在廣州出席《花都賀歲金曲》活動，當時同場還有前輩陳慧嫻、草蜢及呂方等，完成活動後，他坐高鐵返港，在九龍高鐵站過海關時，被海關人員搜出身上及行李有過百支加熱煙，現正等候上庭。

Hubert接受傳媒查詢時承認被捕的消息，他解釋購入大批加熱煙，全因幫朋友買，由於自己這方面認知不多，誤以為香港可以正常帶加熱煙過關，才會闖出大禍。經過今次之後，他聲言自己下次。一定不會再犯。根據香港法例第371章《吸煙（公眾衛生）條例》，旅客進口另類吸煙產品，包括器具，或其零件及配件，用於該器具以產生氣霧的任何物質，例如加熱煙枝、電子煙油，以及草本煙，即屬違法。一旦違法，最高刑罰是罰款港幣5萬元及監禁6個月。

33歲的Hubert於2010年參加無線節目《超級巨聲2》奪得亞軍入行，在歌手和拍劇的路向雙線發展，其中《降魔的》的「石敢當」令他廣為觀眾認識及喜愛。Hubert現時是邵氏兄弟旗下藝人，並簽約成為Sony Music歌手，而Hubert農曆新年假期後，將會照常開工，繼續為邵氏劇集《執法者們》拍攝，不用入「雪櫃」，果然是愛將！







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