加入最愛專欄 收藏文章

林建明（大姐明）一向都廣交結友，農曆新年的拜年活動車輪轉上演，昨日她在FB分享不少靚相，除了跟寶珮如、蔡國威等人大玩「魚蝦蟹」小賭怡情外，更跟久未露面的何守信食飯見面。現年83歲的何守信長年在加拿大定居，以往大多數時間都是香港、加拿大兩邊飛，工作空餘就一定飛加拿大探望家人，不過自從2018年宣布退休後，就甚少再公開露面。

何守信今次低調返港，跟林建明到訪朋友家食飯聚會，雖然是「住家飯」，但一樣有八餸一湯，非常豐富。何守信穿上橫間長袖衫，雖然滿頭銀髮，但仍然精神奕奕，笑容非常親切，跟昔日鏡頭前的金牌司儀都沒有太大變化。網友們見到何B都大感驚喜，紛紛留言叫林建明替大家向何B問好，林建明指何守信特別來港度歲探朋友，亦有網友留言問：「新春見到何B哥仍然年輕有型，很開心。」林建明回應說：「是的，皆因他早熟，一早就是這樣子 ，50年不變 ！」、「靜靜地話俾你知，但你千祈唔好講俾人知！皆因係有P圖的，所以咪個個都咁容光囉！哈哈哈！」、「他狀態非常好！」等等。

部分網友認為何守信難得返港，好期待他探望其他老朋友，有網友問起何守信的太太陳麗詩，亦有人問起他的舊愛汪明荃，林建明回覆指今次聚會大部分的貴客都是圈外人，所以網友們不認識，她回覆網友說：「你自己去問吓家英哥啦！」何守信曾經有「花王」的稱呼，有傳80年代何守信主持《歡樂今宵》時特別照顧後輩「EYT三小花」戚美珍、景黛音及廖安麗，因而得「花王」綽號。網友追問林建明是否何B其中一朵小花，林建明搞笑回應：「我就想係，可惜唔係！」