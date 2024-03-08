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羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲與監製林肯等日前宣傳劇集《婚後事》，羅子溢表示播出後收到前輩余安安、黃日華的打氣和支持，開心角色成功獲觀眾肯定。一眾主角喺台上重演劇中戲碼「派福利」，兩對「戀人」難免有親密鏡頭，睇到台下嘅人都好肉緊，而黎諾懿嘅紳士小手就得到網民稱讚。

劇中賴慰玲係黎諾懿女友兼左右手，日前播出一集其中一幕二人開始時分別於浴室各自沖涼，之後二人齊齊全裸浸浴，賴慰玲將腿勾到黎諾懿腰上，黎諾懿將賴慰玲一擁入懷後繼續親吻，意識非常大膽。呢日佢哋喺活動就重演呢一幕，賴慰玲跳起用雙腿夾住黎諾懿，仲面貼面攬到實，之後主持人仲叫二人hold住，一啲都冇尷尬。

有網民發現黎諾懿雙手非常「紳士」，一直都hold喺賴慰玲大腿之下，而且手掌都係向住自己，到佢想將女方放低嘅時候，都只係掂住對方肩膀，係後來抱得太耐，先有扶一扶女方屁股，以免佢滑落。有人睇到留言大讚佢有風度，主動避開嫌疑，唔會借啲倚「抽水」。其實黎諾懿拍攝其間都勁照顧賴慰玲，賴慰玲表示當時貼喺身上嘅防走光膠紙因為浸喺熱水而鬆脫，要多謝諾懿chok泡為佢遮掩以防走光，因而對佢加倍信任。諾懿亦得戚表示大家應該要讚佢連道具都管理得好。

今次係黎諾懿從影以來最大膽嘗試，好彩太太都冇詐型，而佢自己認為美中不足係Pat Pat可練得再堅挺啲先拍。由於《婚後事》新劇題材偏成人，黎諾懿不允許「小春雞」收看，只與太太二人世界煲劇，而太太都同佢一樣，只嫌籮柚「唔夠Fit」。







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