俄仔Ansheles急病送院情況嚴重！講流利粵語曾活躍於ViuTV客串劇集《地產仔》

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於香港發展多年、人稱「俄仔」嘅Artem Ansheles突然驚爆急病送院，俄仔經理人於社交平台交代，指情況嚴重。

Ansheles經理人Neo在IG以限時動態公布，Ansheles急病入院，但未有詳細交代原因，內容如下：「Ansheles近日因急病送院，正接受治療，情況嚴重。故暫時停止所有工作及社交媒體更新。希望他早日康復、平安。」

現年29歲的Ansheles在18歲時在港進修及加入模特兒行業，為留港發展，更修讀1年粵語課程，之後當KOL。2017年Ansheles用一口流利廣東話拍攝短片《請阿媽飲涼茶》爆紅，更吸引ViuTV邀請拍劇以及做主持，2018年拍完大受歡迎節目《返歸啦俄仔》後就冇再為ViuTV做主持，只曾於2020年客串劇集《地產仔》；Ansheles亦曾為HOY TV《小儀與13型男》任嘉賓，一度非常搶手。

2019年Ansheles更推出首支派台廣東歌《麻麻哋 Day》及創立首飾品牌「EARON」，曾與視后佘詩曼合作拍護膚品廣告。Ansheles近年一改形象「重生」，IG同YouTube都Delete晒舊片同舊相，由以前陽光形象轉為「妖」味，佢曾經透露自己妖艷Look先係真正嘅自己。







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